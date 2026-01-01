Koudelka v Ga-Pa prohrál s Kobajašim, Zajc podruhé v řadě doplatil na kombinézu

Šestatřicetiletý Koudelka prošel do závodu jako 40. muž silvestrovské kvalifikace, soutěžní pokus se mu ale vůbec nevydařil. Skočil jen 120,5 metru a zopakoval 39. místo z úvodního závodu Turné v Oberstdorfu. Trojnásobný vítěz prestižní série a aktuálně druhý muž průběžného hodnocení Světového poháru Kobajaši doletěl o deset metrů dál a před druhým kolem figuruje na jedenácté příčce.
|
Indráčková si na úvod Turné dvou nocí v Ga-Pa skočila pro 17. místo, vládla Prevcová
Na další vítězství bude útočit slovinský favorit Domen Prevc. Vítěz šesti z posledních sedmi závodů SP letěl 143 metrů a před finále vede o 3,2 bodu před Janem Hörlem. Rakušan skočil o dva metry méně. Na třetí příčce figuruje Japonec Ren Nikaido, jenž ztrácí už přes 10 bodů.
Diskvalifikací skončil i druhý závod Turné pro Timiho Zajce, který měl opět nevyhovující kombinézu. Slovinský skokan, jenž byl v Oberstdorfu diskvalifikován z druhého místa až těsně před medailovým ceremoniálem, neprošel tentokrát měřením už před prvním kolem o čtyři milimetry. V úvodním závodě to byly tři milimetry. Za druhé provinění navíc dostal podle nových pravidel červenou kartu a přijde o příští závod Turné v Innsbrucku.