Skokany čeká závod v Klingenthalu. Získají Češi první body?

dnes 10:34

Elitní skokani na lyžích se po tříleté pauze vrací do německého Klingenthalu. Bohužel Češi v této sezoně vůbec nezáří a budou za podpory svých fanoušků, kteří to mají nejblíž, bojovat o vůbec první body do Světového poháru.