Skokanka Indráčková získala v Lillehammeru první pohárové body v sezoně

Čtyřiadvacetileté Indráčkové v sobotu o dvě místa unikl postup do druhého kola, dnes do bodované třicítky proklouzla jako devětadvacátá. V druhém skoku přidala k 106,5 m z prvního kola 4,5 metru a posunula se o pět míst. Její reprezentační kolegyně Klára Ulrichová se těsně o dvě pozice do závodu nekvalifikovala.

Závod vyhrála Rakušanka Marita Kramerová, jež si vyměnila pořadí ze soboty s Němkou Katharinou Althausovou. Kramerová díky druhému vítězství v sezoně a desátému v kariéře zvýšila vedení v SP.