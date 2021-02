Granerud se jedenáctou výhrou ve Světovém poháru přiblížil celkovému triumfu

1. Granerud (Nor.) 298,1 b. (132+133 m), 2. Lanišek (Slovin.) 295,2 (129+132), 3. Johansson 293,8 (125+142), 4. Lindvik (oba Nor.) 292,6 (125+136,5), 5. Kraft (Rak.) 290,2 (131+131,5), 6. Kubacki (Pol.) 288,4 (128+137), 7. Tande (Nor.) 286,4 (132,5+129,5), 8. K. Sato 286,0 (134+128), 9. R. Kobajaši (oba Jap.) 284,8 (129,5+131), 10. Huber (Rak.) 284,5 (132+129,5).



Průběžné pořadí (po 21 závodech): 1. Granerud 1542, 2. Eisenbichler (Něm.) 1017, 3. Stoch (Pol.) 864, 4. Johansson 750, 5. Lanišek 749, 6. Kubacki 708, ...66. Polášek 4, 69. Kožíšek (oba ČR) 2.