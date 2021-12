Hörl ve Wisle vyhrál poprvé ve Světovém poháru, Poláškovi těsně unikly body

Světový pohár ve skocích na lyžích Wisla (Polsko) 1. Hörl (Rak.) 261,9 b. (121+128 m), 2. Lindvik (Nor.) 255,2 (122+124), 3. Kraft (Rak.) 253,6 (120+123), 4. Geiger 251,3 (117+123), 5. Eisenbichler (oba Něm.) 246,3 (120,5+119,5), 6. C. Prevc (Slovin.) 241,6 (121+116,5), 7. Paschke (Něm.) 241,2 (119+120,5), 8. Kos (Slovin.) 240,3 (119+128), 9. Peier (Švýc.) 240,0 (118+129), 10. Johansson (Nor.) 238,8 (116,5+128,5), ...32. Polášek (ČR) 103,6 (113). Průběžné pořadí SP (po 5 z 28 závodů): 1. Geiger 355, 2. Lanišek (Slovin.) 272, 3. Eisenbichler 237, 4. Kraft 206, 5. R. Kobajaši (Jap.) 180, 6. C. Prevc 173.