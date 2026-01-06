Koudelka postoupil na závěr Turné v Bischofshofenu do druhého kola

Koudelka se po 19. místě v Innsbrucku podruhé za sebou kvalifikoval na Turné do finálové třicítky. Skočil o devět metrů dál než v pondělní kvalifikaci, v níž obsadil 42. místo. Na vítězství v duelu s Norem Isakem Andreasem Langmem mu to sice nestačilo, ale postoupil jako čtvrtý z pětice „šťastných poražených“.
Domen Prevc udělal další krok k vítězství v Turné, kterým by po deseti letech napodobil staršího bratra Petera. V prvním kole skočil 138 metrů, získal 150,4 bodu a vede o osm desetin bodu před Japoncem Rjojuem Kobajašim.
Náskok před průběžně druhým mužem Turné Rakušanem Janem Hörlem, jenž je zatím v Bischofshofenu čtvrtý, navýšil o další více než čtyři body na 45,6 bodu.
Druhé kolo závodu v Bischofshofenu začne v 17:45.