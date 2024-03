Koudelka bodoval v Oslu patnáctým místem, další výhru slavil Kraft

Světový pohár ve skocích na lyžích Oslo Muži: 1. Kraft (Rak.) 255,0 b. (132+133 m), 2. Sundal (Nor.) 246,2 (127,5+131), 3. Hörl 242,5 (127,5+129,5), 4. Hayböck (oba Rak.) 241,2 (127,5+133), 5. Forfang (Nor.) 240,8 (128+131), 6. Huber (Rak.) 240,4 (128,5+129), ...15. Koudelka (ČR) 221,9 (125+122,5). Průběžné pořadí SP (po 25 z 32 závodů): 1. Kraft 1678, 2. R. Kobajaši (Jap.) 1382, 3. Wellinger (Něm.) 1305, 4. Hörl 960, 5. Hayböck 727, 6. Lindvik (Nor.) 702, ...31. Koudelka 121.