Tande oslavil rok po těžkém pádu emotivní vítězství na Holmenkollenu

Světový pohár ve skoku na lyžích v Oslu Muži: 1. Tande (Nor.) 271,2 b. (128,5+133,5 m), 2. Lanišek (Slovin.) 267,1 (130,5+131,5), 3. Kraft (Rak.) 266,9 (131,5+128,5), 4. Eisenbichler 264,3 (127,0+135,5), 5. Geiger (oba Něm.) 262,8 (130,0+128,0), 6. C. Prevc (Slovin.) 262,0 (126,5+133,0), 7. R. Kobajaši (Jap.) 260,9 (132,0+127,0), 8. Johansson (Nor.) 258,0 (127,5+129,0), 9. Huber (Rak.) 254,5 (125,5+130,0) a Granerud (Nor.) 254,5 (128,0+126,0). Konečné pořadí Raw Air Tournament cích na lyžích v (po 6 soutěžích): 1. Kraft 1203,3, 2. Geiger 1172,6, 3. R. Kobajaši 1162,9, ...52. Polášek (ČR) 398,7. Průběžné pořadí SP (po 24 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1478, 2. Geiger 1420, 3. Granerud 1176, 4. Lindvik (Nor.) 1071, 5. Eisenbichler 896, 6. Kraft 845, ...70. Koudelka (ČR) 4. 19:15 ženy.