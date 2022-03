Nor Lindvik vyhrál závod Světového poháru skokanů na Holmenkollenu

Světový pohár ve skoku na lyžích Oslo Muži: 1. Lindvik (Nor.) 270,4 b. (129+131 m), 2. Eisenbichler (Něm.) 268,8 (130+130), 3. Johansson 267,7 (128,5+131), 4. Tande (oba Nor.) 264,1 (130,5+129), 5. C. Prevc (Slovin.) 262,7 (127,5+132), 6. R. Kobajaši (Jap.) 262,0 (128+129,5), 7. Geiger (Něm.) 261,5 (126+132), 8. Kraft (Rak.) 258,5 (128,5+127), 9. Villumstad 257,7 (127+130), 10. Forfang (oba Nor.) 256,8 (126+128,5), ...50. Polášek (ČR) 90,0 (110). Průběžné pořadí Raw Air Tournament (po 4 z 6 soutěží): 1. Kraft 806,0 b., 2. R. Kobajaši 790,9, 3. Geiger 779,3, ...44. Polášek 330,6. Průběžné pořadí SP (po 23 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1442, 2. Geiger 1375, 3. Granerud (Nor.) 1147, 4. Lindvik 1057, 5. Eisenbichler 846, 6. Kraft 785, ...69. Koudelka (ČR) 4. Ženy: 1. Opsethová (Nor.) 249,7 b. (129+131,5 m), 2. Križnarová (Slovin.) 247,1 (127,5+126,5), 3. Tanakašiová (Jap.) 237,7 (124+125,5), ...29. K. Indráčková (ČR) 133,5 (104+98).´ Průběžné pořadí Raw Air Tournament (po 6 z 8 soutěží): 1. Križnarová 1217,1 b., 2. Bogatajová (Slovin.) 1168,1, 3. Takanašiová 1167,1, ...21. K. Indráčková 784,9. Průběžné pořadí SP (po 16 z 19 závodů): 1. Kramerová (Rak.) 1181, 2. Križnarová 981, 3. Bogatajová 871, ...32. K. Indráčková 76, 50. Ulrichová (ČR) 4.