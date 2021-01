Johansson vyhrál závod Světového poháru skokanů v Lahti, Granerud spadl

Lahti

1. Johansson (Nor.) 265,9 b. (128,5+126,5 m), 2. Eisenbichler 264,2 (129,5+128,5), 3. Geiger (oba Něm.) 264,0 (130,5+126), 4. Granerud (Nor.) 263,5 (132,5+137,5), 5. Kraft (Rak.) 257,8 (125,5+124), 6. Tande (Nor.) 257,6 (126,5+123,5), 7. Lanišek (Slovin.) 255,4 (125+127,5), 8. Hayböck (Rak.) 254,3 (127+122,5), 9. R. Kobajaši (Jap.) 252,7 (119,5+129), 10. Paschke (Něm.) 251,5 (122+125,5).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 28 závodů): 1. Granerud 1006, 2. Eisenbichler 796, 3. Stoch (Pol.) 661, 4. Johansson 535, 5. Lanišek 504, 6. Kubacki (Pol.) 497, ...62. Polášek 4, 66. Kožíšek (oba ČR) 2.