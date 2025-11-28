Nové české maximum. Skokanka Ulrichová byla ve Falunu dvanáctá

Skokanka na lyžích Klára Ulrichová vylepšila 12. místem v závodě Světového poháru ve Falunu o dvě příčky české ženské maximum v seriálu. Od března 2022 držela Karolína Indráčková. I potřetí v sezoně suverénně zvítězila Japonka Nozomi Marujamaová.

Klára Ulrichová v závodu smíšených družstev ve skocích na lyžích na ZOH v Pekingu 2022. (7. února 2022) | foto: Reuters

Ulrichová skočila na středním můstku ve švédském středisku v obou kolech 85,5 metru. Po prvním kole byla třináctá, ve druhém si ještě o jedno místo polepšila.

Osobní maximum v SP si jedenadvacetiletá závodnice vylepšila o šest příček, dosud byla nejlépe osmnáctá v únoru 2021 v Hinzenbachu.

Anežka Indráčková, jež minulý víkend v Lillehammeru zahájila sezonu 20. a 18. místem, ve Falunu plánovaně nestartovala.

Marujamaová zaznamenala skoky dlouhé 94 a 91 metrů a zvítězila o 18,5 bodu před obhájkyní celkového prvenství Slovinkou Nikou Prevcovou. Třetí místo obsadila Rakušanka Lisa Ederová.

Závod SP ve skocích na lyžích ve Falunu (Švédsko)

Ženy: 1. Marujamaová (Jap.) 229,6 b. (94+91), 2. Prevcová (Slovin.) 211,1 (87+95), 3. Ederová (Rak.) 209,3 (91+90,5), ...12. Ulrichová (ČR) 175,1 (85,5+85,5).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 33 závodů): 1. Marujamaová 300, 2. Traaserudová (Nor.) 165, 3. Prevcová 156, ...23. A. Indráčková (ČR) 24, 25. Ulrichová 22.

