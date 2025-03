Podvádění je na můstcích běžné. Podle norských hvězd k němu přispívá FIS

Nor Daniel Andre Tande plachtí vzduchem během závodu Světového poháru v Polsku. | foto: AP

Problémem podle bývalých norských hvězd je, že mezinárodní lyžařská federace FIS nevyvodí ze všech porušení předpisů stejné důsledky.

„Dělá to naprosto každý,“ řekl jednatřicetiletý Tande norské stanici NRK a přiznal, že i on během kariéry podváděl. „Troufl bych si říct, že i já jsem to párkrát udělal,“ dodal vítěz soutěže družstev na olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu.

„Je to drsné slovo – podvod. Ale nemůžu s rukou na srdci říct, že jsem to nikdy neudělal. Protože jestli je definicí podvádění to, že si vezmete kombinézu, která je trochu příliš velká, pak jsem podváděl,“ prohlásil Jacobsen a manipulace s vybavením připustil i Johan Remen Evensen, někdejší světový rekordman.

Nemusí přitom podle nich jít jen o kombinézy, u kterých v Trondheimu norský tým svým skokanům v rozporu s pravidly vyztužoval švy, aby lépe držely tvar. Upravují se i boty, rukavice či spodní prádlo. Podle Tandeho si Norové upravili v roce 2019 příliš hustý materiál na kombinézu perforačním strojem tak, aby prošel kontrolou propustnosti vzduchu. Stejně podle něj postupovaly i další země, nejmenovaný tým si na to dokonce stroj od Norů půjčil.

Za kulturou podvádění na můstcích je podle nich FIS, která k porušování pravidel svými předpisy přímo nabádá a ne vždy důsledně zakročí. „Zásadou tohoto sportu je, že pokud vás nechytí, nepodváděli jste,“ prohlásil Evensen. „To je problém přístupu, který se táhne celým světem skoku na lyžích,“ dodal.

Podle Tandeho ignorují kontroloři vybavení zjevná pochybení, aby zajistili správného vítěze. „Pro produkt je nejlepší, když v Norsku vyhraje Nor nebo Rakušan v Rakousku. To je všeobecně známo,“ prohlásil Tande.

Skandál na šampionátu v Trondheimu odstartovalo anonymní video, na kterém šéftrenér norských skokanů Magnus Brevig přihlíží, jak se jeho svěřencům po oficiálním očipování upravují kombinézy pro závod na velkém můstku. Vedení domácího svazu ho následně suspendovalo stejně jako jeho asistenta a dalšího spolupracovníka. Po dodatečné diskvalifikaci přišel Marius Lindvik o stříbro a Johann André Forfang o páté místo.