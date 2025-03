Suspendace pro kouče norských skokanů, který nyní lituje: Měl jsem to zastavit

Norský funkcionář, jenž podle svého vyjádření o nepovolených praktikách rovněž nevěděl, má zatím dál důvěru svazu, trenérský post dočasně převezme Slovinec Bine Norčič.

„Bereme tuto záležitost velmi vážně a uznáváme, že s vybavením bylo úmyslně manipulováno v rozporu s předpisy FIS s cílem získat během soutěže výhodu,“ uvedla v prohlášení šéfka skokanského úseku svazu Stine Korsenová.

Podle ní jsou zjištěné skutečnosti „natolik závažné, že ospravedlňují pozastavení funkcí.“

Brevig v pondělí chybu veřejně uznal a svého chování lituje. „To, co jsme udělali, je manipulace nebo úprava obleků takovým způsobem, že porušují pravidla. Byl to úmyslný čin, a proto je to podvod. Bylo to společné rozhodnutí, ale jako hlavní trenér jsem to rozhodně měl zastavit,“ prohlásil.

Trenér norských skokanů na lyžích Magnus Brevig a sportovní ředitel Jan-Erik Aalbu hovoří s novináři.

Skandál odstartovalo anonymní video, na kterém Brevig přihlíží, jak se norským skokanům po oficiálním očipování upravují kombinézy. Ještě v sobotu po závodě na velkém můstku Norové tvrdili, že pouze porušili pravidla, v neděli se už přiznali k úmyslnému podvodu.

Na základě videa podali protest proti výsledkům zástupci Rakouska, Slovinska a Polska a následovala dodatečná diskvalifikace. Lindvik přišel o stříbro, Forfang o pátou příčku. Už v prvním kole byl diskvalifikován Kristoffer Eriksen Sundal.

V předchozím programu šampionátu Lindvik získal zlato na středním můstku.