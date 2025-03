Velký skandál na MS. Norové si upravovali kombinézy, k podvodu se přiznali

„Během noci jsme se snažili zjistit, co se stalo. Realizační tým uvedl, že do kombinéz Forfanga a Lindvika byly všity zpevňující proužky,“ dodal. Právě dodatečně zesílené části měly kombinézám zajistit výhodu v letové fázi.

Norská lyžařská asociace už dříve uznala chyby, tvrzení o úmyslné manipulaci původně popírala. „Tohle není podvádění, tohle není doping,“ hlásil nejprve Aalbu. Nyní názor změnil.

„Nevěděl jsem to. Byl to pro mě šok. Je to proti veškerým mým zásadám,“ doplnil Aalbu. Zda o úpravách věděli závodníci, není jasné.

Po sobotním závodu na velkém můstku byli na protest Rakouska, Slovinska a Polska diskvalifikováni původně druhý Marius Lindvik, pátý Johann André Forfang a už v prvním kole Kristoffer Eriksen Sundal.

Norský skokan Marius Lindvik slaví na pódiu titul mistra světa na středním můstku.

Aféru spustilo video z anonymního zdroje, na němž je skrz zalepená okna hotelového pokoje vidět, jak se norským skokanům po oficiálním očipování upravují kombinézy. Přihlíží tomu i šéftrenér Magnus Brevig.

„Video s vysokou pravděpodobností ukazuje na manipulaci. Je to katastrofa. Jsem z toho naštvaný a smutný,“ uvedl sportovní ředitel Německého lyžařského svazu Horst Hüttel.

„Jsem v šoku, něco takového jsem nečekal,“ líčil ředitel závodů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Sandro Pertile.

Norský skokan Marius Lindvik na mistrovství světa

V Norsku zavládlo zděšení, neboť skandál vrhnul stín na dosud skvělý šampionát. „Naše mistrovství světa skončilo v naprostém chaosu. Lindvik je mistr světa, ale bude se na něj vzpomínat jako na podvodníka,“ uvedl web rozhlasu NRK.

Německá agentura SID aféru označila za největší na mistrovství světa v klasickém lyžování od dopingové razie v Seefeldu v roce 2019. Podle agentury se skoky na lyžích ocitly v nejvážnější krizi za poslední roky.

Hüttel dodává, že Lindvik pravděpodobně vyhrál minulý víkend na středním můstku ve stejné kombinéze. Norsko navíc získalo zlato v mixu a bronz v mužských družstvech. Výsledky se ale zřejmě měnit nebudou. „Jakmile je provedena kontrola, závody tím končí,“ uvedl Pertile.

Pikantní je, že už v páteční soutěži družstev v severské kombinaci byl ve skokanské části diskvalifikován Nor Jörgen Graabak kvůli nevyhovujícímu vázání.

Sezona bude pokračovat v Norsku středečním závodem Světového poháru v Oslu. Když se televizní stanice ARD ptala bývalého mistra světa a olympijského vítěze Svena Hannawalda, zda sobota byla černým dnem pro skoky na lyžích, odpověděl: „Pokud by existovala černější barva než černá, zvolil bych ji.“