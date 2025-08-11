Skokani měli vědět víc, tvrdí FIS. Norům hrozí za porušení etického kodexu distanc

Případ nyní přebírá etická komise FIS, jež musí vynést verdikt nejpozději 30 dnů poté, co dokončí výslechy obviněných. Norská média uvádějí, že skokanům hrozí tříměsíční distanc.
FIS úřadujícího mistra světa Lindvika a Forfanga obvinila krátce poté, co se oba olympijští vítězové vrátili v letní Grand Prix do národního týmu. Lindvik dokonce sobotní závod v Courchevelu vyhrál.
|
Další reakce na norský skandál. Skokani budou dostávat karty jako ve fotbale
Mezinárodní federace podle norských médií nenašla důkaz, že by závodníci o nedovolené manipulaci s kombinézami věděli. Norská veřejnoprávní stanice NRK uvedla, že i tak Lindvikovi s Forfangem hrozí tříměsíční trest, protože „měli vědět víc“.
Hlavní vinu podle vyšetřovatelů nesou reprezentační trenér Magnus Brevig, jeho asistent Thomas Lobben a člen servisního týmu Adrian Livelten, kteří by měli dostat distanc na 18 měsíc. Všichni tři v květnu ve svých funkcích skončili.
Aféra s nedovolenými úpravami kombinéz vypukla během březnového šampionátu v Trondheimu krátce po závodu na velkém můstku. Manipulaci s kombinézami Lindvika a Forfanga odhalilo anonymní video. Lindvik, který se o několik dní dříve stal mistrem světa na středním můstku, přišel zpětně o stříbro z velkého můstku.
FIS poté předběžně suspendovala všechny norské skokany a další členy realizačního týmu a zahájila vyšetřování. Po sezoně trest pro závodníky zrušila, takže se mohli vrátit k tréninku a využívat oficiální sportoviště.
|
Norský skokan Johansson ukončil kariéru, kvůli skandálu se nemohl rozloučit
Mezinárodní federace také zavedla změny v pravidlech. Skokani budou v případě nedovolené úpravy kombinéz dostávat podobně jako ve fotbale žluté a červené karty, které budou znamenat zákaz startu v příštím závodu.
Navíc se FIS rozhodla zavést modernizované měření během kontrol a nové specifikace pro kombinézy, které by měly poskytnout menší prostor pro manipulace.