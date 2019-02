Kraft natáhl v Sapporu vítěznou sérii, Koudelka skončil čtrnáctý

1. Kraft (Rak.) 248,2 (135+128,5), 2. Zajc (Slovin.) 238,4 (138,5+125), 3. R. Kobajaši (Jap.) 236,6 (124,5+129,5), 4. Žyla (Pol.) 236,1 (139,5+127) a Granerud (Nor.) 236,1 (131+129), 6. Stoch (Pol.) 232,3 (126,5+131,5), 7. Kasai (Jap.) 229,9 (131,5+127,5), 8. Leyhe (Něm.) 228,6 (133,5+127,5), 9. Johansson (Nor.) 227,5 (130,5+125), 10. Forfang (Nor.) 226,1 (125,5+128), ...14. Koudelka (ČR) 220,1 (129+123), 34. Polášek 92,2 (118), 47. Kožíšek (všichni ČR) 65,3 (101,5).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 29 závodů): 1. R. Kobajaši 1233, 2. Kraft 781, 3. Stoch 744, 4. Žyla 677, 5. Kubacki (Pol.) 592, 6. Leyhe 566, ...12. Koudelka 402, 36. Polášek 43, 50. Hlava 15, 60. Kožíšek (všichni ČR) 6.