Koudelka kousek od pódia, v Sapporu si vyskákal čtvrté místo

Z Čechů bodoval i osmadvacátý Viktor Polášek. Čestmír Kožíšek byl jedenatřicátý, k postupu do druhého kola mu chyběly tři body.

Koudelka, který byl v aktuálním ročníku Světového poháru nejlépe čtvrtý v novoročním závodu Turné čtyř můstků v Ga-Pa, figuroval po úvodním kole v Sapporu na páté pozici.

Ve finále se před ním do odrazu mohutně opřel Polák Kamil Stoch a doletěl až k novému rekordu můstku 148,5 metru. Český skokan přidal ke 134 metrům z prvního kola 137 metrů a dokázal porazit i japonského lídra SP Rjojua Kobajašiho, jemuž druhý skok nevyšel.

„V závodě se cítím strašně hezky. Nervozita mi dodává sílu i koncentraci a jsem moc rád, že držím krok s nejlepšími,“ řekl Koudelka ve vyjádření pro média. V soutěži se nestresoval veleskoky soupeřů před sebou. „Naštěstí začalo trochu chumelit a jak vyfoukávali stopu, tak přes fukary nebylo nic slyšet. To mi taky pomohlo, že jsem se mohl koncentrovat sám na sebe a nevnímat, co se dole dělo.“

Kraft, který vyhrál i předchozí závod v Zakopaném, nakonec předčil Stocha o deset bodů. Koudelku odsunul na čtvrté místo vítěz úvodního kola Robert Johansson z Norska, jenž se spustil z nájezdové věže jako poslední.

Devětadvacetiletý Koudelka, jenž se v této sezoně po nevydařeném období vrátil do formy z nejlepších sezon, atakoval své první stupně vítězů po téměř třech letech. „Chce to zůstat v klidu a pracovat na svých chybách, kterých je stále ještě dost. Já pevně věřím, že bedna přijde ve správný čas a na správném místě,“ naznačil Koudelka, že by mohl na medaili zaútočit třeba na mistrovství světa.

Naposledy byl na pódiu Světového poháru v březnu 2016 po vítězství ve Wisle. V Sapporu bude mít šanci ještě v neděli, kdy je na programu další závod.