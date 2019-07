Skokanský talent vyhlíží sezonu. Motivace je reprezentace, hlásí Holík

Dvacetiletý odchovanec LSK Lomnice nad Popelkou, kde jeho první krůčky na můstcích vedl legendární trenér Zdeněk Remsa, patřil v dětství k nejlepším skokanům Evropy. Už v 16 letech dostal šanci ve Světovém poháru. Jinak však dosud objížděl hlavně podniky Kontinentálního poháru a FIS Cupu.

Po sezoně 2017/18, kdy se mu dařilo dosahovat na bodované příčky, přišel nepovedený ročník a konec v reprezentaci. Ve FIS Cupu zabodoval jen v polském Zakopaném, do Kontinentálního poháru zasáhl jen v německém Brotterode, kde obsadil 46. a 47. místo.

„Mám motivaci dostat se zpátky do reprezentace. Kvůli minulým výsledkům tam po pár letech nejsem, ale mám stanovené cíle, které pokud splním, tak tam zase budu. Věřím tomu, že se tam dostanu,“ nevzdává se František Holík. Letní výsledky naznačují, že je snad na správné cestě. O víkendu se nejprve blýskl druhým místem na závodu O pohár starosty Rožnova a na víkendovém mistrovství republiky ve Frenštátu skončil čtvrtý za trojicí Polášek, Štursa, Koudelka.

Během tréninků se snaží pracovat na svých slabších stránkách. „U mě je největší problém letová pozice, práce v letu. Nájezd a odraz už většinou funguje, ale občas mám problémy v letu, že nejsem tak stabilní. Pracuji na tom a věřím, že se to podaří vylepšit,“ říká člen Dukly Liberec. Letní příprava, do které patří nabírání kondice, je pro něj jako pro řadu jiných sportovců hodně náročná. „Letos jsme začali sice trochu později, ale začali jsme trénovat už někdy od 1. května a letní sezona je někdy do půlky října. Příprava je hrozně dlouhá,“ podotkl Holík. „Teď na začátku víc posilujeme a děláme víc všeobecných tréninků a cvičení. Postupně to bude směřovat k zimní sezoně a trénink se bude víc specializovat.“