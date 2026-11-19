Když se v roce 2006 rozhodovalo, zda o čtyři roky později ve Vancouveru absolvují premiéru pod pěti kruhy, narazily. Mezinárodní olympijský výbor totiž jejich zařazení odmítl s vysvětlením, že disciplína ještě není dostatečně rozvinutá. Ač oponovaly a obrátily se i na kanadské soudy, verdikt nezvrátily.
Dva roky předtím zase při otázce, zda nejlepší ženy pustit jako předskokanky na mamutí můstek ve Vikersundu, šéf skoku Mezinárodní lyžařské federace FIS Torbjörn Yggeseth prohodil: „Polovina žen skáče na lyžích, zatímco druhá dělá něco, co připomíná sáňkování.“
Máme víc závodů. Mluví se o letech. Skoky určitě nejsou jen mužský sport.