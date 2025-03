Hi-tec, nebo skříň? Skokané na lyžích řeší, jak zastavit podvádění

„Dosud se vše kontrolovalo ručně a u měření člověkem nelze vyloučit nepřesnosti. Musíme co nejrychleji přejít na moderní technologie a používat 3D skenery jako na letišti,“ řekl německým médiím Bauer. „Můžeme naskenovat tělesné míry skokanů a pak je skenovat v kombinézách. Jsem si jistý, že to posune kontroly na novou úroveň, pokud jde o spravedlnost,“ konstatoval

Zdůraznil, že díky skenerům by bylo možné rychle a přesně zkontrolovat každý centimetr kombinézy před, během i po soutěži. „Díky moderním technologiím budeme moci v budoucnu podvodům tohoto druhu zabránit. A také by to ukončilo smlouvání o centimetry,“ dodal

Skandál na šampionátu v Trondheimu odstartovalo anonymní video, na kterém šéftrenér norských skokanů Magnus Brevig přihlíží, jak se jeho svěřencům po oficiálním očipování upravují švy kombinéz, aby lépe držely tvar a skokany více nesly. Ještě v sobotu po závodě na velkém můstku Norové tvrdili, že pouze porušili pravidla, v neděli se už přiznali k úmyslnému podvodu. V pondělí svaz z aféry vyvodil první důsledky a suspendoval Breviga a jeho spolupracovníka Adriana Liveltena, který měl výstroj na starosti.

Na základě videa podali po závodě zástupci Rakouska, Slovinska a Polska protest proti výsledkům a následovala dodatečná diskvalifikace. Marius Lindvik přišel o stříbro, Johann André Forfang o pátou příčku. Oba posléze ve společném prohlášení tvrdili, že o úpravách kombinéz nevěděli.

Už v prvním kole závodu na velkém můstku byl diskvalifikován Kristoffer Eriksen Sundal, ve výsledkové listině zůstal jako jediný z Norů Robert Johansson na 19. místě. V předchozím programu šampionátu Lindvik získal zlato na středním můstku.

Norská radost po triumfu v závodě smíšených týmů na mistrovství světa.

Pro zbývající závody Světového poháru navrhuje Bauer přijmout okamžitá opatření v zájmu zajištění spravedlivého zakončení sezony.

„Povolme každému skokanovi jen jednu kombinézu a důkladně ji otestujme. Kombinézy jim pak budou vydány 30 minut před začátkem soutěže a ihned po skoku je FIS dostane zpět,“ navrhl Bauer. Tím by se podle něho zamezilo případným nepovoleným manipulacím. „Ale o tom by ještě musely rozhodnout vyšší orgány FIS,“ dodal Bauer, jenž zároveň trénuje německou reprezentaci žen.