Skokan Prevc měl na MS v tréninku těžký pád, vyvázl bez vážného zranění

Třicetiletý Prevc ztratil rovnováhu hned po odrazu, dopadl už zhruba po 70 metrech a sjel po bubnu. Příčinou nehody bylo podle FIS uvolněné vázání. „Dobré zprávy. Peter Prevc je po pádu OK. Je na cestě do nemocnice s bolestmi zad, ale vypadá to dobře,“ uvedla FIS na twitteru.

Nejstarší ze skokanských sourozenců Prevcových Peter se zatím v Planici v závodě nepředstavil. Při slavnostním zahájení nesl slovinskou vlajku, ale do nominace pro závody na středním můstku ani smíšených družstev se nevešel. Kvalifikace na závod na velkém můstku je ve čtvrtek.