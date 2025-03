Úpravy na kombinézách nehlídáme. Norští skokani se brání: O podvodu jsme nevěděli

„Oba jsme zdrcení. Kdybychom věděli, že kombinézy jsou upravené podvodem, ani jeden z nás by v nich neskákal. Nikdy,“ prohlásili norští reprezentanti.

„Kombinézy si samozřejmě zkoušíme, ale nehlídáme, jestli jsou například švy nějak upravené,“ dodali.

Skandál odstartovalo anonymní video, na kterém šéftrenér Magnus Brevig přihlíží, jak se skokanům po oficiálním očipování upravují kombinézy.

Ještě v sobotu po závodě na velkém můstku Norové tvrdili, že pouze porušili pravidla, v neděli se už přiznali k úmyslnému podvodu.

„Snažili jsme se oklamat systém. To je nepřijatelné. Rád bych se omluvil ostatním týmům, závodníkům, sponzorům a fanouškům,“ uvedl sportovní ředitel Jan-Erik Aalbu.

Norská radost po triumfu v závodě smíšených týmů na mistrovství světa.

Také on tvrdil, že o ničem nevěděl: „Byl to pro mě šok. Je to proti veškerým mým zásadám.“

Na základě videa podali protest proti výsledkům zástupci Rakouska, Slovinska a Polska a následovala dodatečná diskvalifikace. Lindvik přišel o stříbro, Forgang o pátou příčku.

Už v prvním kole byl diskvalifikován Kristoffer Eriksen Sundal. V předchozím programu šampionátu Lindvik získal zlato na středním můstku.

„Naše mistrovství světa skončilo v naprostém chaosu. Lindvik je mistr světa, ale bude se na něj vzpomínat jako na podvodníka,“ uvedl web rozhlasu NRK.