Norské machinace s kombinézami ztrestány. Odskákali si je hlavní trenér i asistenti

Autor: ,
  11:52
Zákazem činnosti na rok a půl skončil pro hlavního trenéra norských skokanů na lyžích Magnuse Brevika skandál s nelegálními úpravami kombinéz na loňském mistrovství světa v Trondheimu. Stejný trest dostali i jeho asistent Thomas Lobben a člen norského servisního týmu Adrian Livelten. O verdiktu na svém webu informovala Mezinárodní lyžařská federace.

Norský skokan na lyžích Johann André Forfang. | foto: AP

Distanc se trojici bude počítat od 8. ledna, kdy disciplinární komise o trestu rozhodla. Od délky suspendace ale bude odečtena doba, kterou už si odpykali od loňského 12. března, kdy jim byla předběžně zastavena činnost. Všichni navíc musí uhradit 5000 švýcarských franků (asi 130 000 korun) jako náklady na řízení.

Větší rozkrok, lepší kombinéza. Skokani na lyžích si údajně aplikují kyselinu injekcí

Skokani Marius Lindvik a Johann André Forfang přijali od FIS trest už vloni v srpnu. Důkaz, že by o manipulaci s kombinézami věděli, FIS nenašla, oba ale uznali, že si měli své věci překontrolovat. Za porušení etického kodexu byli suspendováni na tři měsíce a dostali pokutu 2000 švýcarských franků.

Aféra s nedovolenými úpravami kombinéz vypukla vloni během březnového šampionátu v Trondheimu krátce po závodu na velkém můstku.

Norský skokan Marius Lindvik slaví na pódiu titul mistra světa na středním můstku.

Manipulaci s kombinézami Lindvika a Forfanga odhalilo anonymní video. Lindvik, který se o několik dní dříve stal mistrem světa na středním můstku, přišel zpětně o stříbro z velkého můstku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Prešov vs. MalženiceFotbal - - 15. 1. 2026:Prešov vs. Malženice //www.idnes.cz/sport
15. 1. 13:00
  • 1.30
  • 4.96
  • 6.87
Plzeň vs. SonderjyskEFotbal - - 15. 1. 2026:Plzeň vs. SonderjyskE //www.idnes.cz/sport
15. 1. 15:00
  • 1.67
  • 4.02
  • 4.24
Liberec vs. Puskás AkadémiaFotbal - - 15. 1. 2026:Liberec vs. Puskás Akadémia //www.idnes.cz/sport
15. 1. 16:00
  • 1.98
  • 3.71
  • 3.22
Pardubice vs. KladnoFlorbal - 19. kolo - 15. 1. 2026:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
15. 1. 18:00
  • 2.00
  • 5.49
  • 2.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Nekultivovaní lidé tomu nerozumí. Ósakaová odpálkovala kritiky svých outfitů

Japonská tenistka Naomi Ósakaová slaví postup do semifinále US Open.

Styl Naomi Ósakaové na kurtu i mimo něj u tenisových příznivců dlouhodobě vyvolává emoce, a jinak tomu není ani v případě letošního Australian Open. Ještě před začátkem turnaje se na sociálních...

15. ledna 2026  12:30

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem...

Startuje první grandslam tenisové sezony. Australian Open má za sebou kvalifikaci, hlavní soutěž se v areálu Melbourne Park rozhýbe 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu zasáhne i...

15. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  12:21

Jste možná silnější, ale já střílím lépe než vy, věděl Moravec v Soči. A nemýlil se

Premium
Ondřej Moravec dojíždí pro stříbrnou medaili ve stíhacím závodě na zimní...

Je jedním ze symbolů zlaté éry českého biatlonu. A dobu medailových žní by rád pomohl vrátit zpět, tentokrát už jako trenér. Ondřej Moravec a olympiáda, to je rošťácky vyplazený jazyk a radostné...

15. ledna 2026

Norské machinace s kombinézami ztrestány. Odskákali si je hlavní trenér i asistenti

Norský skokan na lyžích Johann André Forfang.

Zákazem činnosti na rok a půl skončil pro hlavního trenéra norských skokanů na lyžích Magnuse Brevika skandál s nelegálními úpravami kombinéz na loňském mistrovství světa v Trondheimu. Stejný trest...

15. ledna 2026  11:52

Hádej, kdo přijde na večeři. I Američané si u šéfa Ústí přidávali knedlíky

Ligový tým basketbalové Slunety Ústí nad Labem se sešel na večeři u generálního...

K šéfovi se chodí na kobereček, v případě ústeckého basketbalu i na večeři. Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety, po roce pozval celý tým k sobě domů. Za odměnu, že postoupil do ligové nadstavby...

15. ledna 2026  11:32

Nejlepší výkon náhradníka za třicet let k výhře nevedl. Dallasu se zranil i Flagg

Brice Sensabaugh z Utah Jazz se podepisuje fanouškovi Chicago Bulls.

Nejlepší výkon náhradníka za téměř 30 let v NBA předvedl Brice Sensabaugh z Utahu. Poté, co zápas v Chicagu začal na lavičce, stihl už za první čtvrtinu 21 bodů a nakonec jich dal 43. Dvaadvacetiletý...

15. ledna 2026  9:18,  aktualizováno  11:29

Real je na dně. Vyřazení beru na sebe, říká po selhání s outsiderem Arbeloa

Kouč Realu Madrid Álvaro Arbeloa po vyřazení s Albacete.

Po zápase ho kamery zachytily, jak se se sklopenou hlavou prochází po hřišti a zamyšleně kope do balonu. Svou premiéru na lavičce fotbalistů Realu Madrid si Álvaro Arbeloa určitě představoval jinak....

15. ledna 2026  11:16

Kocha nakopla olympijská nominace. Hned se dočkal první branky

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...

Čech Tomáš Kundrátek a Slováci Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou z třineckých hokejistů v nominaci na únorové olympijské hry. „Doufal jsem a věřil, že to vyjde,“ řekl k nominaci Koch,...

15. ledna 2026  11:11

Brankář Barcelony kouřil v kabině po výhře nad Realem. Yamal ho omylem natočil

Szczęsny po výhře Barcelony kouřil v kabině. Yamal ho natočil omylem.

Radost v kabině Barcelony po triumfu ve Španělském superpoháru měla nečekanou dohru. Mladík Lamine Yamal při oslavách omylem natočil spoluhráče Wojciecha Szczesného, jak v šatně kouří. Vysílání...

15. ledna 2026  11:01

Kolize Lopraise s Macíkem prošetřena. Nikdo potrestán nebude

Kamion Martina Macíka ve 4. etapě Dakaru.

Mezinárodní automobilová federace FIA uzavřela šetření kolize kamionů Aleše Lopraise a Martina Macíka v pondělní 8. etapě Rallye Dakar a rozhodla, že ani jednoho z pilotů nebude trestat. Macíkův tým...

15. ledna 2026  10:54

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Slunce, škola a baseball. Kollmann žije v Yumě svůj americký sen

Český nadhazovač Filip Kollmann

Zní to skoro jako pohádka, kluk z malého města na Vysočině si plní svůj americký sen. Konkrétně jeho baseballovou podobu... Loňský rok může Filip Kollmann, nadhazovač extraligového klubu Třebíč...

15. ledna 2026  10:39

Kanadský křídelník ve Slavii. Ta dvacetiletého Ouandu pošle do Slovácka

Nová posila slávistických fotbalistů, kanadský křídelník Adonija Ouanda.

Nákup talentu a obratem hostování. Fotbalová Slavia si pořídila dalšího mladíka, ze srbského klubu Voždovac přichází kanadský křídelník Adonija Ouanda. V jarní části sezony bude hostovat ve Slovácku,...

15. ledna 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.