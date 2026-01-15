Distanc se trojici bude počítat od 8. ledna, kdy disciplinární komise o trestu rozhodla. Od délky suspendace ale bude odečtena doba, kterou už si odpykali od loňského 12. března, kdy jim byla předběžně zastavena činnost. Všichni navíc musí uhradit 5000 švýcarských franků (asi 130 000 korun) jako náklady na řízení.
Skokani Marius Lindvik a Johann André Forfang přijali od FIS trest už vloni v srpnu. Důkaz, že by o manipulaci s kombinézami věděli, FIS nenašla, oba ale uznali, že si měli své věci překontrolovat. Za porušení etického kodexu byli suspendováni na tři měsíce a dostali pokutu 2000 švýcarských franků.
Aféra s nedovolenými úpravami kombinéz vypukla vloni během březnového šampionátu v Trondheimu krátce po závodu na velkém můstku.
Manipulaci s kombinézami Lindvika a Forfanga odhalilo anonymní video. Lindvik, který se o několik dní dříve stal mistrem světa na středním můstku, přišel zpětně o stříbro z velkého můstku.