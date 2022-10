Letní mistrovství skokanů na lyžích vyhrál Sakala, který je mimo reprezentaci

Sakala si vítězství zajistil skoky dlouhými 118 a 126,5 metrů. Koudelka na něj ztratil 12 bodů. Ztrátu nabral především v prvním kole, kdy doletěl jen na 114 metrů. V tom druhém zapsal 125,5 metru. To stačilo jen na posun na druhé místo před Radka Rýdla.

Šestadvacetiletý Sakala po nezdaru na olympijských hrách reprezentaci opustil. „Po olympiádě jsem se z toho neúspěchu dlouho dostával. Tohle je pro mě víc než jen titul mistra České republiky. Hlavně je to důkaz, že jsem se z toho dostal a zvládl jsem ten okamžik,“ řekl České televizi.

V létě musel chodit do práce a k tomu měl ještě školu. Potřeboval být první nebo druhý, aby se dostal zpět do elitního týmu vedeného Vasjou Bajcem. „Že jsem to dnes zvládl, je asi největší výhra mého života. Přesvědčil jsem sám sebe, že jsem dost silný na to, abych ten tlak zvládal. Za mě velká spokojenost,“ uvedl na svazovém webu.

Osmnáctiletá Ulrichová na libereckém můstku díky vyrovnaným výkonům 90 a 89 metrů předčila zkušenější Karolínu Indráčkovou, které se druhé kolo nepovedlo. Po 95 metrech v prvním kole skočila jen 77 metrů. Bronz získala Natálie Nejedlová.

Na rozdíl od Sakaly Ulrichová příliš nadšená nebyla. „Jsem ráda, že jsem zvítězila, ale se skoky spokojená nejsem. Nevím, co se děje. Nedokážu přenést tréninkové skoky do závodů,“ přemítala.