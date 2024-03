Koudelka vybojoval ve větrném závodě v Lahti sedmnácté místo, vyhrál Hörl

Čtyřiatřicetiletý Koudelka skočil v prvním kole v horších podmínkách ze sníženého nájezdu 117 metrů a figuroval na 23. místě. Druhým pokusem dva metry přidal a i vzhledem k řadě pokažených skoků soupeřů si o šest míst polepšil.

První místo udržel Hörl, který k úvodním 124 metrům přidal ve finále 134,5 metru a oslavil třetí vítězství v SP v kariéře. Na druhé místo se posunul Slovinec Peter Prevc, třetí skončil Polák Aleksander Zniszczol. Lídr seriálu Stefan Kraft z Rakouska skončil osmý.

Rakušan Jan Hörl slaví vítězství v závodě SP v Lahti.

Do finále postoupil i legendární Noriaki Kasai a ve věku 51 let, osm měsíců a 26 dnů opět posunul vlastní rekord nejstaršího bodujícího sportovce ve Světovém poháru. Japonský veterán, který se v únorových závodech v Sapporu prosadil zpět do reprezentačního áčka, obsadil při svém 573. startu v elitním seriálu 28. místo.