Polášek uspěl v Lillehammeru v kvalifikaci, Koudelka kvůli zranění nenastoupil

Skokan na lyžích Viktor Polášek uspěl v kvalifikaci na čtvrteční závod Světového poháru v Lillehammeru, do něhož postoupil ze 47. místa. Druhý český reprezentant Roman Koudelka do kvalifikace prvního dílu severského turné Raw Air nenastoupil poté, co kvůli bolesti kolena vynechal už dnešní trénink.