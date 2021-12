Polášek v Klingenthalu opět nebodoval, Indráčková byla třiadacátá

Závody SP ve skocích na lyžích v Klingenthalu Muži: 1. Kraft (Rak.) 267,0 (138+130), 2. Granerud (Nor.) 262,0 (136+137,5), 3. Stoch (Pol.) 261,9 (132+133), 4. Geiger 257,9 (132+135), 5. Eisenbichler 257,9 (132,5+137), 6. Wellinger (všichni Něm.) 257,5 (130+139), 7. R. Kobajaši (Jap.) 257,3 (136,5+132), 8. Johansson 257,2 (131,5+134,5), 9. Lindvik (oba Nor.) 257,0 (133+135), 10. Hörl (Rak.) 256,7 (132+134,5), ...43. Polášek (ČR) 101,8 (120,5).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 28 závodů): 1. Geiger 405, 2. Kraft 306, 3. Eisenbichler 287, 4. Lanišek (Slovin.) 283, 5. Granerud 240, 6. R. Kobajaši 216. Ženy: 1. Kramerová (Rak.) 260,3 b. (137+134 m), 2. Opsethová (Nor.) 239,0 (130+130), 3. Althausová (Něm.) 236,5 (129,5+127), ...23. Indráčková 153,8 (116+105), v kvalifikaci 55. Ulrichová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 26 závodů): 1. Kramerová 530, 2. Althausová 381, 3. Bogatajová (Slovin.) 335, ...32. Indráčková 26.