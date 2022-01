Koudelka přeskočil ve finále Sakalu a je mistrem republiky

Koudelka byl po prvním kole o půl bodu druhý za Sakalou, který výkonem 92,5 metru předvedl nejdelší pokus dne. Ve druhém kole ale Koudelka skočil o dva metry dál než syn mistra světa v letech na lyžích a zvítězil o osm bodů. Třetí byl další olympionik Viktor Polášek.

„Ani mi tak nezáleželo na vítězství, ale na radosti ze skoků. Dopoledne mi to tady moc nešlo, ale ve zkušebním kole se to zlomilo a začalo to být lepší. Pevně doufám, že si to přenesu i do Světového poháru a konečně dosáhnu na body,“ řekl Koudelka směrem k závodům v německém v Titisee-Neustadtu, kde je v pátek kvalifikace a v sobotu a v neděli závody.

Koudelkův zdravotní stav není po operaci kolena z loňského února přes jeho enormní snahu ještě ideální. „Noha je stále oslabená, koleno občas bolí,“ řekl, přesto doufal mezi elitou v lepší výsledky.

„Nečekal jsem, že budu atakovat první desítku, ale že alespoň párkrát na bodech skončím. To se nepovedlo, na druhou stranu na Turné jsem byl dvakrát v kvalifikaci v nejlepší dvacítce, takže vím, že skákat umím,“ řekl dvaatřicetiletý skokan z Lomnice nad Popelkou.

Anežka Indráčková porazila po skocích 85 a 78,5 metru sestru Karolínu, která je v olympijské nominaci do Pekingu, o 5,5 bodu. „Jsem šťastná. Skoky se mi sice úplně nepovedly, ale na vítězství to stačilo,“ řekla Anežka Indráčková, která má v případě rozšíření české kvóty po přerozdělení míst šanci na olympiádě také startovat. Bronz patří Štěpánce Ptáčkové.