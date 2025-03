Po skandálu budou skokani pod dohledem. FIS zavádí čipování kombinéz

Všichni skokani musí předložit svou kombinézu ke kontrole před závody Světového poháru v Oslu, kde se začne skákat už dnes. Očipované kombinézy pak zůstanou v úschově inspektorů FIS a skokani si je mohou vyzvednout teprve 30 minut před začátkem tréninku nebo závodu. Po jejich skončení je musí v určené lhůtě opět odevzdat ke kontrole.

„To zajistí, že kontrola vybavení bude efektivnější, protože naši kontroloři budou mít mnohem více času na testování,“ uvedli ředitel skokanských závodů FIS Sandro Pertile a šéf závodů v severské kombinaci Lasse Ottesen ve společném prohlášení.

„Doufáme, že tato opatření jsou také důkazem toho, že FIS bere tuto záležitost tak vážně, jak jen to jde. Očekáváme plnou podporu týmů, abychom mohli zajistit to nejdůležitější: férovou soutěž až do konce sezony,“ dodali.

Kvůli aféře s upravenými kombinézami suspendovala ve středu FIS norské skokany Mariuse Lindvika, Johanna Andrého Forfanga a další tři členy týmu včetně šéftrenéra Magnuse Breviga. Hodlá též prověřit všechny kombinézy, které na šampionátu v Trondheimu používali domácí skokani a sdruženáři.