Ulrichová skončila na velkém můstku ve Falunu patnáctá při triumfu Prevcové

  12:55
Dva dny po životním 12. místě skončila skokanka na lyžích Klára Ulrichová na Světovém poháru ve Falunu patnáctá. Vytvořila si tak maximum na velkém můstku. Jednadvacetiletá závodnice z Frenštátu pod Radhoštěm předvedla pokusy dlouhé 119,5 a 116,5 metru.

Klára Ulrichová při závodech ve švédském Falunu. | foto: AP

Poprvé v olympijské sezoně nevyhrála Japonka Nozomi Marujamaová, předčila ji obhájkyně křišťálového glóbu Nika Prevcová ze Slovinska. Po skocích 125 a 132 metru Prevcová porazila Marujamaovou o 7,9 bodu.

Ulrichová byla po prvním kole čtrnáctá a útok na české maximum v elitním seriálu se jí nepovedl. Dál ho drží Michaela Doleželová z prosince roku 2013, kdy obsadila v Hinterzartenu 11. příčku.

SP žen ve skocích na lyžích ve Falunu (Švédsko):

1. Prevcová (Slovin.) 252,3 b. (125+132 m), 2. Marujamaová (Jap.) 244,4 (122,5+129), 3. Kvandalová (Nor.) 234,4 (126+125,5), ...15. Ulrichová (ČR) 197,1 (119,5+116,5).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 33 závodů): 1. Marujamaová 380, 2. Prevcová 256, 3. Ederová (Rak.) 182, ...23. Ulrichová 38, 26. A. Indráčková (ČR) 24.

