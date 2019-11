Skokani jdou do nové sezony, závodit se bude i na Ještědu

Jasnou českou jedničkou zůstává lomnický Roman Koudelka, který vloni prožil úspěšnou sezonu a blýskl se celkovým pátým místem na prestižním Turné čtyři můstků.

„Turné bylo něco neskutečného a nečekaného. Když si na to vzpomenu, dodnes mám husí kůži,“ řekl Koudelka. „Letní sezona mi úplně nevyšla, ale když člověk občas spadne níž, nic se neděje, aspoň si pak víc váží toho, kde byl. Věřím, že v zimě to bude lepší a konec léta už tomu nasvědčoval.“

Kromě Koudelky tvoří národní tým Viktor Polášek, Vojtěch Štursa, Filip Sakala a Čestmír Kožíšek, který se vrací po operaci slepého střeva. V reprezentaci naopak skončil Lukáš Hlava, který se po 17 letech ve Světovém poháru rozloučil s aktivní kariérou a rozšířil realizační tým mužské reprezentace. „Chodím na tréninky a snažím se klukům pomáhat z trenérského hlediska,“ uvedl Lukáš Hlava.

Vedení skokanů se chce víc než v minulosti zaměřit na skokanské talenty. „To je oblast, která musí dostat nejvíce pozornosti. S juniory jsme nebyli spokojeni. Nutně potřebujeme aktivovat mladší kategorie, které nám přinesou nový potenciál,“ řekl reprezentační kouč David Jiroutek. U mládeže začal od léta pracovat na pozici šéftrenéra František Vaculík, který se do Česka vrátil po čtyřech letech trénování v Německu.

Skokané za sebou mají tři tréninkové kempy, během nichž absolvovali zhruba 75 skoků na ledové stopě. Nyní odjíždějí na poslední soustředění do polského Szczyrku. „Pracujeme také na problematice struktur skluznic skokanských lyží. To je oblast, kde jsme do letošního roku spali,“ řekl trenér českých skokanů.

Vrcholem nadcházející sezony bude Turné čtyř můstků a Mistrovství světa v letech na lyžích ve slovinské Planici. Pro české fanoušky je atraktivní destinací i německý Klingenthal, který v polovině prosince hostí závod Světového poháru a nachází se kousek za českými hranicemi.

Závodit se bude i na Ještědu, kde se 1. a 2. února bude konat FIS Cup mužů. Na leden 2021 je do Liberce naplánovaný i Světový pohár.