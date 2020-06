Svaz lyžařů plánuje ve velkém, chce skokanský areál v Čechách i na Moravě

V harrachovském areálu, který byl kvůli špatnému technickému stavu uzavřen loni v květnu, byl letos v lednu obnoven alespoň můstek s kritickým bodem 70 metrů. Ten je zásadní pro přípravu mládeže.

Plány na kompletní rekonstrukci komplikuje situace s pozemky, které vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „S Harrachovem samozřejmě počítáme. Je tam spousta jednání ohledně skokanského areálu i sportovního centra, ve kterém by byli skokané, sdruženáři, biatlonisté i sjezdaři,“ řekl novinářům Heřmanský.

Modernizace areálu na Ještědu, která je nezbytná pro případné konání závodů Světového poháru, ztroskotala na zamítnutí státní dotace, o niž už Liberec nechce znovu žádat.

„Město se k těm skokanským můstkům moc nehlásí. Dostat milion korun na údržbu z města je problém. Přitom je to ve srovnání s jinými sportovními odvětvími zanedbatelná částka,“ komentoval Heřmanský situaci na severu Čech.

Rekonstrukcí by mohl projít i další tradiční areál ve Frenštátu pod Radhoštěm. „Pracuje se na tom, aby to šlo,“ poznamenal svazový šéf. Ani tam ale ještě není úplně jasné, jak se situace vyvine. „Nadějné je všechno, ale jaká bude realita, je věc druhá. Potřebujeme aspoň jedno. Ideální by bylo, aby byl jeden na Moravě a jeden v Čechách. Pak by to cestování bylo jednodušší,“ dodal Heřmanský.

Jiří Raška u skokanského můstku ve Frenštátu pod Radhoštěm (3. března 2010)

Lyžařský svaz plánuje i další investice. Spoléhá na to, že Národní sportovní agentura splní své sliby a bude financovat obnovu zanedbané sportovní infrastruktury. Svaz má připravený svůj investiční plán napříč disciplínami, který by chtěl agentuře předat.

Celkem jsou v něm na několik příštích let investice za miliardu korun plus rekonstrukce areálu v Harrachově, na kterou se odhadované náklady pohybují od 500 milionů do dvou miliard korun. „Ideální by bylo každý rok vědět, kolik bude prostředků. Nechceme dělat nové areály, ale zvelebovat ty staré,“ upřesnil Heřmanský.