Skokanka Indráčková znovu vylepšila český rekord. Tentokrát v Ga-Pa

„Pomalu ale jistě si začínám na tom můstku věřit. Mám pocit, že to jde a nahoru a že to ještě půjde nahoru. Takže jsem natěšená a spokojená,“ řekla devatenáctiletá reprezentantka. Hranici předchozího rekordu atakovala už v tréninku, kde předvedla 128 metrů. V kvalifikaci skočily dál než současná česká jednička pouze Eirin Maria Kvandalová z Norska (136) a Němka Selina Freitagová (134).
Závod v Ga-Pa, kde budou mít muži s Romanem Koudelkou ve středu na programu kvalifikaci na druhý díl Turné čtyř můstků, tvoří v ženské kategorii první polovinu takzvaného Turné dvou nocí. Hned na Nový rok na něj naváže další soutěž v Oberstdorfu. Plnohodnotné Turné čtyř můstků budou mít ženy až od příští sezony.
|
Indráčková v euforii. Skokanka 129 metry překonala český rekord i maximum ve SP
Po vzoru mužů se první kolo v Ga-Pa i Oberstdorfu bude skákat vyřazovacím způsobem. Soupeřkou Indráčkové bude Kanaďanka Nicole Maurerová. Mezi třicítku účastnic novoročního závodu se nevešla Klára Ulrichová, jež v kvalifikaci skončila na 54. místě za skok dlouhý 101 metrů.