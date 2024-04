Jeden den, tři končící mladíci. Rýdl, Hauser a Holík opouštějí skoky na lyžích

Český mužský skok na lyžích se dlouhodobě opírá o výsledky Romana Koudelky, jenž je i ve 34 letech jasnou domácí jedničkou a jako jediný v nedávno skončené sezoně bodoval ve Světovém poháru. Ostatní čeští skokani závodili v nižších soutěžích, jako jsou Kontinentální pohár či FIS Cup, pouze Rýdl s Hauserem skákali v lednu společně s Koudelkou a Benediktem Holubem na Světovém poháru v Zakopaném, kde byl i závod družstev.

Do závodu SP se v minulosti dokázal jednou kvalifikovat Holík, v roce 2015 v Sapporu. Nyní dvaadvacetiletý Rýdl získal jeden bod loni v únoru na závodu SP v Rašnově, o rok mladší Hauser se mezi absolutní elitou nikdy nepředstavil.

„Rozhodnutí kluků mě na jednu stranu velmi mrzí, ale na druhou se mi i ulevilo, protože měli dost sil udělat rozhodnutí ve správnou chvíli. Sportovat občas znamená i to, že zažijete opravdu těžké roky, a přesto nemáte garanci, že se dostanete na vrchol, ale kluci to zkusili a za to jim patří velký dík,“ uvedl pro skoky.net sportovní ředitel skokanského úseku Filip Sakala, jenž sám ukončil kariéru loni ve 26 letech.

„Ve vrcholovém sportu a v prostředí, které je zaměřené na výkon, je zapotřebí rozhodnost. Kluci měli na to, aby vyložili karty na stůl a řekli ano, chci, nebo ne. Naše rozhovory byly velmi konstruktivní a obešly se bez negativních emocí. O to víc si vážím jejich otevřenosti a budu rád, když u skoků na lyžích dál zůstanou jinak než jako sportovci,“ dodal syn mistra světa v letech na lyžích Jaroslava Sakaly, který se před sezonou ujal vedení skokanského úseku společně s Vítem Háčkem.

Český skok, jenž se potýká mimo jiné s nedostatkem domácích můstků, tak opustili další mladí závodníci. Loni vedle Sakaly ukončil kariéru ve 21 letech František Lejsek, rok předtím dal sportu sbohem čtyřiadvacetiletý někdejší juniorský mistr světa Viktor Polášek.