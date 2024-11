Jak vrátit skokany mezi špičku? Cesta vede přes mladé, pomohou i Rakušané

Třeba v alpském lyžování o zas tak neobvyklou věc nejde. Jan Zabystřan letos objíždí soustředění s Němci. Stává se, že si jedna reprezentace rozestaví tréninkové branky a přizve na něj jiný tým. Ale ve skocích?

„Vím, že se už takhle pár lidí spojilo, ale o zas tak běžnou věc nejde,“ říká Koudelka.

Spolupráce mezi českým a rakouským týmem začala na jaře po debatách se sportovním ředitelem Rakušanů Florianem Lieglem.

„Vyšel nám vstříc,“ děkuje jeho český protějšek Filip Sakala. „Je vidět, že chtějí, abychom se vrátili zpět. I pro ně jde o přínos – kdyby skákalo jen pět národů a pak nikdo, skoky by nebyly atraktivní.“

Koudelka si s rakouským A-týmem mohl vyzkoušet i můstky v Trondheimu, kde se v nadcházející sezoně odehraje mistrovství světa. Junioři zase mohou využívat jejich zázemí a odborníky.

Roman Koudelka nad Innsbruckem během Turné čtyř můstků

„U mě to bylo spíš o tom, že jsem se k nim mohl připojit na soustředění,“ líčí Koudelka. „Že by mi ukázali nějaké kombinézy nebo odtajnili něco z vývoje, to zase ne. Junioři ze spolupráce ale těží víc, v Rakousku byli hodně krát a mohli si i něco vyzkoušet.“

Další věcí je, že se čeští skokani mohou i v letních měsících porovnávat se špičkou.

„Když jsem skákal ještě já, tak se mi stávalo, že jsem si připadal, že mám formu, jenže pak jsem přijel na první závody a zjistil, že svět je někde jinde. Teď máme celoroční srovnání,“ povídá Sakala mladší. „Junioři také vidí, co obnáší profi sport, což je může motivovat. Naše budoucnost je v nich. I proto jsme do nich investovali víc peněz než dřív.“

Dlouhá cesta mezi špičku

Právě na mladé skokany se vedení úseku zaměřuje především. Jiná cesta není.

Není to tak dávno, co Koudelka patřil mezi světovou špičku. Nebo co se Jakub Janda stal v roce 2006 šampionem Turné čtyř můstků či Světového poháru. Skoky na lyžích tradičně patřily mezi nejsilnější české zimní sporty. Jména jako Jaroslav Sakala, Pavel Ploc, Jiří Raška a další, samé legendy. Jenže dnes?

Roman Koudelka na tiskové konferenci před začátkem sezony.

Mezi muži jen Koudelka stabilně skáče v elitním seriálu. Jemu podobní chybí. Závodníci, kteří by nyní měli tým táhnout, nedokázali přejít mezi dospělé a ukončili kariéry.

Proto skokanský úsek v loňské sezoně sáhl k velkým změnám.

Vyměnilo se vedení, trenéři a nastolili novou filozofii.

Důraz se snaží klást právě na mladé. Nové reprezentanty si Česko musí vychovat.

„Nebude to trvat rok ani dva, ale možná deset let,“ uvědomuje si předseda Vít Háček.

Po prvním roce ve funkci u něj nicméně převládá optimismus: „Důvodem je naše soudržnost a jak se všichni snaží jít kupředu.“

Mladé naděje prý jsou. Během sezony by do Světového poháru mohl naskočit i čtyřiadvacetiletý Benedikt Holub. „Je velmi blízko. Hlavní je, že se letos rozhodl, že chce sport dělat naplno,“ říká sportovní ředitel Sakala. „Vyhrál mistrovství České republiky, výsledkové cíle plní, přestěhoval se do Liberce. Dává do toho zkrátka všechno.“

I další jsou prý takoví. Příslibem je i zářijový Alpen Cup v Liberci, kde dvakrát slavila osmnáctiletá Anežka Indráčková a jednou devatenáctiletý David Rygl.

„Nejsem moc emoční typ, ale tehdy mi až ukáply slzy,“ říká Sakala. „Spíš než vítězství samotné mě těšilo, že jsem konečně cítil, že v juniorské kategorii jsou Češi zase hráči. Viděl jsem tým, partu kluků a holek, kteří to vážně chtějí dělat. Šlo o signál, že se Češi nebojí vyhrávat.“

Naděje míří i do Harrachova

Jde samozřejmě jen o začátek. I v minulosti mělo Česko talenty. Ostatně Viktor Polášek v roce 2017 vyhrál juniorské mistrovství světa, jenže před dvěma roky teprve ve čtyřiadvaceti letech oznámil: Končím kariéru.

Vedení se snaží, aby se situace neopakovala. Na mladé nechce tlačit a za každou cenu je posílat na závody Světového poháru, když na něj nebudou mít ještě výkonnost.

Také by jim měla pomoci právě spolupráce s Rakušany či pokračující rekonstrukce areálu v Harrachově.

Skokanské můstky v Harrachově už roky viditelně chátrají.

„Nyní nás čeká přestavba velkého můstku. Vzhledem k časovému presu ji ale budeme muset odložit až na jaro. V další fázi bychom se chtěli zaměřit na malé. A taková třešnička na dortu bude mamutí můstek,“ plánuje sportovní ředitel Sakala.

V Harrachově navíc vzniká Národní sportovní centrum klasického lyžování, které by mělo sdružovat sportovce napříč všemi věkovými kategoriemi.

„Budoucnost je v podobných centrech, což můžeme vidět v Rakousku nebo v Německu. Chceme v nich vybudovat sportovní kulturu. Bude zde také školní infrastruktura. Mladí skokani budou zkrátka někam patřit a naleznou zde veškeré zázemí,“ dodává Sakala.

Jiná cesta než přes výchovu mladých nepovede.