Skikrosařka Kučerová ve 33 letech ukončila kariéru a bude trénovat

O konci přemýšlela už dlouho. Loni ji k pokračování motivovalo mistrovství světa, zimu si však neužila. „Sezona byla bohužel strašná. Krátce před ní nás najednou opustili polští trenéři a servismani, se kterými jsme spolupracovali, materiál od nich taky nebyl v nejlepší kondici a my jsme to pak honili, jak se dalo. Udělala jsem maximum možného, ale stejně jsem z toho byla víc frustrovaná, než že by mě to těšilo,“ přiznala.

Skikrosařka Nikol Kučerová

Cení si, že končí zdravá. „Abych mohla porážet holky, na které mám, což ukazují tréninky, tak bych musela mít minimálně podobné zázemí. Je to jedno s druhým. Nechci, aby to vypadalo, že si stěžuju. Hodně se to ve mně na posledních závodech pralo, protože lyžování jako takové mě strašně baví, ale tohle byly ty nejzávažnější důvody, proč skončit. Jednou to přijít muselo a zase končit zraněním taky není ten nejlepší způsob. Jsem zdravá a to je ve skikrosu dost velký úspěch,“ usmála se.

Kučerová si dodělá studium sportovní diplomacie a učitelství a plány má jasné. „Příští rok se hodlám věnovat trénování hlavně juniorů a pomáhat s pár dospělými. Chtěla jsem zůstat ve svém týmu a pomoci jim, ale tam se pro mě aktuálně bohužel nenašlo místo, takže půjdu předávat zkušenosti do zahraničí,“ řekla. „Současně jsem se nedávno stala předsedkyní komise sportovců na Českém olympijském výboru a u nás v Benešově u Semil jsem v zastupitelstvu, takže se rozhodně nudit nebudu,“ dodala.