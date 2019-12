Johaugová ovládla skiatlon v Lillehammeru o více než minutu

Norsko

Ženy (skiatlon 2x7,5 km): 1. Johaugová (Nor.) 42:35,3, 2. Digginsová (USA) -1:08,3, 3. H. Wengová (Nor.) -1:19,1, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:30,6, 5. Jacobsenová (Nor.) -1:31,1, 6. Kallaová (Švéd.) 1:31,2, 7. Stadloberová (Rak.) -1:36,8, 8. Maubetová Bjornsenová (USA) -1:43,9, 9. Lundgrenová (Švéd.) -1:56,1, 10. Niskanenová (Fin.) -2:11,3.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 38 závodů): 1. Johaugová 411 b., 2. H. Wengová 316, 3. Jacobsenová 272, 4. Digginsová 271, 5. Maubetová Bjornsenová 236, 6. Pärmäkoskiová 205, ...12. Razýmová 117, 36. Nováková (obě ČR) 16.

12:30 skiatlon muži.