Vymýšlel, jak porazit Adamczykovou. Teď hvězdný kouč povede skikrosaře

Ve světě zimních krosových disciplín jde o hvězdné jméno. Během aktivní kariéry se Nantermod stal na snowboardu mistrem světa.

Jakožto trenér deset let vedl švýcarskou skikrosařku Fanny Smithovou, dvojnásobnou olympijskou medailistku, světovou šampionku a vítězku jedenatřiceti závodů Světového poháru.

Posledních sedm let pak připravoval celý krosový tým Velké Británie. Dohlížel tedy i na snowboardistku Charlotte Bankesovou, rovněž mistryni světa a dvojnásobnou vítězku Světového poháru. Právě ona je jednou z největších soupeřek Evy Adamczykové.

„Evu znám dlouho,“ povídá o ní. „Vím, že teď má pauzu. Doufám, že se vrátí. Její potenciál je neskutečný, navíc je charakter. Pro náš sport je strašně důležitá, což vám řeknou asi všichni.“

Teď bude Nantermod bojovat za stejné reprezentační barvy.

V jeho angažmá u skikrosařů sehrál důležitou roli Kraus. Jsou přátelé. Prý si vždycky říkali, že by spolu jednou rádi něco podnikli.

Když se proto během minulé sezony otevřela možnost, že by devětačtyřicetiletý Švýcar mohl po konci smlouvy u Britů přestoupit jinam, ani se moc dlouho nerozmýšlel.

„S Tomem máme podobné myšlení. On ví, co je za mnou. A já zase mám jasno, čeho chce dosáhnout on,“ říká.

Nejbližším cílem je dostat české závodníky na olympijské hry do Itálie v roce 2026. Pomýšlí na ně jak Daniel Paulus, tak Diana Cholenská.

„Šampiony se nestanete jen tak z ničeho. Musíte si říct, jak na tom jste teď a co je reálně ve vašich silách. Naším nejbližším cílem je dostat se na olympijské hry a pak uvidíme,“ říká zkušený trenér. „Nebude to nic lehkého, znamená to, že musíte ve Světovém poháru jezdit mezi třicítkou nejlepších. Ale náš cíl je jasný.“

Přípravu sice české dvojici narušila zranění. Paulus měl problémy s kýlou a Cholenská musela na drobnější operaci ramena a naplno se vrátí až v prosinci. Náznaky zlepšení už ale prý jsou.

Zástupci českého freestylového lyžování během předsezonní tiskové konference. Vpravo nahoře je i skikrosař Daniel Paulus.

„Přináší spoustu technických inovací,“ pochvaluje si Paulus. „Dost mi poupravil techniku ve startovních sekcích. V nich je potřeba předvést dokonalou souhru celého těla, aby člověk trefil všechny elementy sekce a využil je ke tvorbě rychlosti. Na tohle je perfektní, má obrovské zkušenosti.“

A nejen zkušenosti.

Z předchozích angažmá zná Nantermoda skoro každý. „Není jen přínosem pro nás dva, ale pro celou disciplínu,“ pokračuje Paulus. „Myslím, že by u nás mohl zvednout skikrosovou kulturu. Od dob Toma Krause výsledky nejsou takové. Nikča Kučerová tedy taky jezdila, ale mezi světovou konkurencí další zvučná jména nemáme. S ním, když přijedeme na ledovec, tak nás všichni hned berou a jeho kontakty jsou hodně cenné.“

Najednou není problém přijít za jinými reprezentacemi, jestli by s nimi Češi nemohli potrénovat. Na ledovcích takto jezdili třeba se Švýcary či Francouzi.

„Daniel a Diana se mohou učit od nejlepších. Když je vidí, jak jezdí, posouvá je to,“ říká kouč.

Paulus spatřuje i další přínosy. Například díky komunikaci v angličtině je domluva jednodušší. „Je to všechno přímočařejší. V konverzaci není moc omáčky kolem a místo vymlouvání si člověk připomínky spíš zpracuje v sobě,“ povídá.

Trenér mu také pomohl, když bojoval s kýlou. Podle prvních prognóz měla rekonvalescence zabrat až osm týdnů. Nantermod mu ale upravil trénink tak, že na lyžích stál už po třech.

„Stoprocentní stále nejsem, ale naučili jsme s tím pracovat,“ říká český skikrosař a vyhlíží start Světového poháru, který začne 10. prosince ve Val Thorens. „Guillaume je hodně cílevědomý. Myslel jsem, že určité věci jako třeba tréninkové dávky, silové tréninky nebo i vlastní ambice přeháním. On je ale ještě na vyšším levelu. Má ještě víc energie.“

I ta by měla dopomoci k účasti na olympijských hrách.