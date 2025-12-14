Nové maximum pro Schützovou. Doběhla pátá v závodě Ski Classics v Bad Gasteinu

Na 36 kilometrů dlouhé trase v Bad Gasteinu zaostala o minutu a 11 sekund za vítěznou Norkou Anikken Gjerde Alnaesovou, obhájkyní celkového prvenství.
Dosavadním maximem čtyřiatřicetileté Schützové v elitní kategorii Pro Tour bylo šesté místo v předloňském závodě La Venosta v Itálii. V Rakousku narušila norsko-švédskou nadvládu, lyžařky těchto zemí měly v první devítce po čtyřech zástupkyních.
Mužský závod vyhrál před pěticí krajanů Nor Kasper Stadaas. Nejlepší z Čechů Fabián Štoček obsadil 26. místo s odstupem minuty a 26 sekund.