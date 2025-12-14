Nové maximum pro Schützovou. Doběhla pátá v závodě Ski Classics v Bad Gasteinu

  13:43
Česká lyžařka Sandra Schützová obsadila páté místo v úvodním individuálním závodě sezony Ski Classics a vylepšila si v seriálu dálkových běhů osobní maximum.

CÍL. Sandra Schützová slaví triumf v Jizerské padesátce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Na 36 kilometrů dlouhé trase v Bad Gasteinu zaostala o minutu a 11 sekund za vítěznou Norkou Anikken Gjerde Alnaesovou, obhájkyní celkového prvenství.

Dosavadním maximem čtyřiatřicetileté Schützové v elitní kategorii Pro Tour bylo šesté místo v předloňském závodě La Venosta v Itálii. V Rakousku narušila norsko-švédskou nadvládu, lyžařky těchto zemí měly v první devítce po čtyřech zástupkyních.

Mužský závod vyhrál před pěticí krajanů Nor Kasper Stadaas. Nejlepší z Čechů Fabián Štoček obsadil 26. místo s odstupem minuty a 26 sekund.

