V lyžařském seriálu Ski Classics se představí tři české týmy

Nejvyšší ambice má opět Bauerův výběr, který se ale bude muset na závodech často obejít bez svého šéfa. Trojnásobný olympijský medailista totiž vede polskou reprezentaci ve Světovém poháru. „V sezoně bych měl ale na pěti závodech s týmem být,“ uvedl Bauer v tiskové zprávě.

V přípravě spojil dálkové běžce s polskými závodníky. „Oběma týmům to prospělo, protože vzrostla konkurence,“ řekl Bauer. Jeho hlavním esem je Kateřina Smutná, v minulé sezoně celkově čtvrtá. „Chceme co nejčastěji bojovat o stupně a v týmech být do pátého místa. Třetí příčka by byl senzační výsledek,“ řekl Bauer. Dál spoléhá na Francouze Alexise Jeanneroda a Rusa Ilju Černousova.

Řezáč, který v roce 2011 zvítězil v premiérovém ročníku Ski Classics, má v sezoně klasické vrcholy. Uspět chce na Vasově běhu a předtím na domácí Jizerské padesátce. „Být do šestého místa, dostat se na pódium, to by pro mě byl velký úspěch,“ řekl už šestačtyřicetiletý lyžař k závodu v Jizerských horách, kde žije.

Seriál startuje páteční týmovou časovkou v Livignu, kde se v neděli poběží ještě prolog na 35 km. Novinkou mezi dvanácti zastávkami je italská La Venosta. Jizerská padesátka se uskuteční 9. února, Vasův běh 1. března a finále Ski Classics bude hostit finské Levi 4. dubna.