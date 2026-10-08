|Ski Classics 2026/2027
|Informace
|Termín konání:
|11. prosince 2026 – 4. dubna 2027
|Počet závodů:
|15 závodů (v 9 víkendech)
|Země konání:
|Rakousko, Švýcarsko, Itálie, ČR, Švédsko, Norsko
|Největší (Grand Classics) závody:
|Marcialonga, Jizerská 50, Vasaloppet, Birkebeinerrennet
|Kde sledovat (Live stream):
|ČT sport / SC Play (předplatné)
Program závodů Ski Classics 2026/2027
Kalendář 18. sezony Ski Classics tvoří 15 závodů v šesti evropských zemích. Pořadatelé se při jeho sestavování zaměřili mimo jiné na vyváženější poměr mezi rovinatými a kopcovitými tratěmi a na atraktivnější závodní program v jednotlivých destinacích.
Sezona začne v prosinci čtyřmi závody v rakouském Bad Gasteinu a vyvrcholí na začátku dubna dvojicí náročných závodů v Norsku. Do celkového pořadí šampionátu se započítávají následující závody:
|Datum
|Závod
|Místo
|Délka
|11. 12. 2026 (Pá)
|1. Bad Gastein Prologue
|Rakousko (Bad Gastein)
|1 km (ITT)
|13. 12. 2026 (Ne)
|2. Sportgastein Criterium
|Rakousko (Bad Gastein)
|30 km
|19. 12. 2026 (So)
|3. Bad Gastein ITT
|Rakousko (Bad Gastein)
|7 km (ITT)
|20. 12. 2026 (Ne)
|4. Bad Gastein Criterium
|Rakousko (Bad Gastein)
|36 km
|16. 1. 2027 (So)
|5. Engadin La Diagonela
|Švýcarsko (Pontresina–Zuoz)
|55 km
|17. 1. 2027 (Ne)
|6. Zuoz–St. Moritz Sprint
|Švýcarsko (Zuoz–Celerina)
|30 km
|31. 1. 2027 (Ne)
|7. Marcialonga
|Itálie (Moena–Cavalese)
|70 km
|12. 2. 2027 (Pá)
|8. Bedřichov Heat Sprint
|ČR (Bedřichov)
|1,5 km
|14. 2. 2027 (Ne)
|9. ČEZ Jizerská 50
|ČR (Bedřichov)
|50 km
|27. 2. 2027 (So)
|10. Oxberg–Mora Sprint Ženy
|Švédsko (Oxberg–Mora)
|30 km
|28. 2. 2027 (Ne)
|11. Oxberg–Mora Sprint Muži
|Švédsko (Oxberg–Mora)
|30 km
|7. 3. 2027 (Ne)
|12. Vasaloppet
|Švédsko (Sälen–Mora)
|90 km
|20. 3. 2027 (So)
|13. Birkebeinerrennet
|Norsko (Rena–Lillehammer)
|53 km
|3. 4. 2027 (So)
|14. Reistadløpet
|Norsko (Setermoen–Bardufoss)
|35 km
|4. 4. 2027 (Ne)
|15. Grand Finale Summit 2 Senja
|Norsko (Bardufoss–Finnsnes)
|60 km
Hlavní novinky a vrcholy 18. sezony Ski Classics
Ročník 2026/2027 přináší několik novinek a změn v závodním programu. Ski Classics nabídne nové formáty závodů, dva víkendy na stejném místě v Rakousku i Švédsku nebo změnu tradičních pravidel Birkebeinerrennetu.
- Dva závodní víkendy v Bad Gasteinu
Sezona odstartuje čtyřmi závody během dvou předvánočních víkendů v rakouském Bad Gasteinu. V pátek 11. prosince se poprvé pojede kilometrový prolog s individuálním startem v centru města, o dva dny později následuje 30km Sportgastein Criterium s cílovým stoupáním k Mittelstation Goldbergbahn. Druhý víkend nabídne 7km individuální časovku a tradiční Bad Gastein Criterium na 36 km.
- Nové závody kategorie Sprint
Novinkou 18. sezony je také kategorie Sprint. Pokud má závod toto označení v názvu, rozdělují se v cíli vedle bodů do hlavního pořadí také body do sprinterské soutěže o zelený trikot. Patří sem například 30km Zuoz–St. Moritz Sprint nebo závody Oxberg–Mora. Právě u mužského závodu ve Švédsku ředitel Ski Classics David Nilsson připustil, že za příznivých podmínek by mohl být 30km závod poprvé absolvován v čase pod jednu hodinu.
- Bedřichov Heat Sprint a Jizerská 50
Česká zastávka je na programu v únoru. V pátek 12. února 2027 se v Bedřichově pojede atraktivní Heat Sprint na 1,5 km. Po individuální kvalifikaci následují semifinálové rozjížďky a finále.
V neděli 14. února přijde na řadu Jizerská 50. Český závod patří společně s Marcialongou, Vasaloppetem a Birkebeinerrennetem mezi čtyři nejprestižnější podniky Grand Classics. Vítězové získají do celkového pořadí 500 bodů.
- Vasaloppet nabídne dva závodní víkendy
Také ve Švédsku se bude závodit během dvou po sobě jdoucích víkendů. V sobotu 27. února se jede ženský Oxberg–Mora Sprint na 30 km, známý jako Tjejvasan, který se nově přesouvá ze série Challengers přímo do hlavního seriálu Ski Classics. V neděli následuje nový mužský závod na stejné trati. O týden později, 7. března, přijde na řadu tradiční 90km Vasaloppet ze Sälenu do Mory.
- Lehčí batohy na Birkebeinerrennetu
Změna čeká také tradiční norský Birkebeinerrennet. Všichni účastníci musejí absolvovat závod s batohem, který připomíná historickou záchranu malého prince Håkona Håkonssona a zároveň obsahuje povinnou bezpečnostní výbavu. Jeho minimální hmotnost se nově snižuje z 3,5 na 2 kg.
Grand Finale Summit 2 Senja
Seriál vyvrcholí v neděli 4. dubna 2027 závodem Grand Finale Summit 2 Senja. Šedesátikilometrová trať klasickou technikou zavede závodníky z Bardufossu přes arktickou krajinu až do cíle ve Finnsnesu. Celkové převýšení činí 1 369 metrů a jedním z nejtěžších míst trati je stoupání Magdaskaret.
Finálový závod je otevřený také amatérským a rekreačním lyžařům, pro které je k dispozici maximálně 250 startovních míst. Podmínkou je splnění kvalifikačního limitu. Zájemce musí během sezony dokončit jeden závod Pro Tour nejvýše v čase vítěze své kategorie + 50 %, případně ve stejném limitu absolvovat dva závody série Challengers. Kvalifikovat se mohou také účastníci předchozího ročníku Summit 2 Senja, kteří tehdy splnili stejný časový limit.
Kde sledovat Ski Classics 2026/2027 živě
Závody Ski Classics pravidelně vysílá Česká televize na ČT sport a prostřednictvím iVysílání. Přesný televizní program jednotlivých závodů sezony 2026/2027 bude zveřejňován postupně před jejich startem.
Oficiální online platformou seriálu je SC Play, prostřednictvím které lze sledovat přenosy ze závodů Ski Classics. Odkazy na vysílání jsou k dispozici také u jednotlivých podniků na oficiálním webu seriálu.