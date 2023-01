Uf, konečně sníh. Ve Špindlerově Mlýně pojedou top hvězdy i šest Češek

Jak do Špindlu - doporučení organizátorů Organizátoři za spolupráce s PČR vypracovali dopravní projekt, který zajišťuje pohodlný a bezpečný příjezd až do Špindlerova Mlýna. Mimo stávající kapacitu parkovišť (cca 1200 míst) tak vznikají další parkovací plochy. Pro svoz lidí z parkovišť bude nepřetržitě sloužit Worldcup Shuttle bus zdarma. Dopravní projekt bude v provozu od soboty 28.1. od 6:30 do neděle 29.1. večer 18:00. V tomto čase bude omezen vjezd od centra Špindlerova Mlýna pouze na povolení. Dostanou ho všichni s trvalým bydlištěm ve Svatém Petru a návštěvníci ubytovaní na hotelích a penzionech ve Svatopetrském údolí. Dorazte na místo s dostatečným časovým předstihem a vždy dodržujte pokynů pořadatelů a policie.



