Bláznivé triumfy na bílých svazích. Když se lyžařům nechce věřit

Jen co dojel do cíle prvního kola nedělního slalomu v Chamonix, zklamaně zakroutil hlavou. V dolní pasáži udělal Švýcar Daniel Yule obrovskou chybu, rozjely se mu lyže, jen tak tak se na nich udržel a nabral propastnou ztrátu skoro dvou sekund na vedoucího Clémenta Noëla z Francie. Je po závodě? Myslel si to. Vždyť s takovým výkonem ani nedoufal, že se vměstná mezi třicítku, která postupuje do finále.