Nečekaná dělba. Sjezd v Kvitfjellu vyhráli Hintermann a Alexander

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Kvitfjell (Norsko) Muži - sjezd: 1. Alexander (Kan.) a Hintermann (Švýc.) oba 1:44,42, 3. Mayer (Rak.) -0,12, 4. Feuz (Švýc.) -0,19, 5. Kilde (Nor.) -0,20, 6. Clarey (Fr.) -0,57, 7. Jocher (Něm.) a Danklmaier (Rak.) oba -0,61, 9. Bosca -0,68, 10. Paris (oba It.) -0,70. Průběžné pořadí sjezdu (po 9 z 11 závodů): 1. Kilde 490, 2. Feuz 487, 3. Mayer 462, 4. Odermatt (Švýc.) 417, 5. Paris 382, 6. Hintermann 372. Průběžné pořadí SP (po 28 z 37 závodů): 1. Odermatt 1216, 2. Kilde 870, 3. Mayer 752, 4. Kristoffersen (Nor.) 659, 5. Feuz 629, 6. Kriechmayr (Rak.) 564.