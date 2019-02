Ferstl v Kitzbühelu navázal na otce a vyhrál superobří slalom

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu Muži - super-G: 1. Ferstl (Něm.) 1:13,07, 2. Clarey (Fr.) -0,08, 3. Paris (It.) -0,10, 4. Kriechmayr -0,15, 5. Mayer (oba Rak.) -0,18, 6. Kilde (Nor.) -0,19, 7. Roger -0,26, 8. Pinturault (oba Fr.) -0,41, 9. Sejersted (Nor.) a Innerhofer (It.) oba -0,46. Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Kriechmayr 236, 2. Mayer 233, 3. Paris 230, 4. Kilde 227, 5. Svindal (Nor.) 219, 6. M. Caviezel (Švýc.) 208. Průběžné pořadí SP (po 25 z 41 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1116, 2. Kristoffersen (Nor.) 671, 3. Pinturault 652, 4. Paris 550, 5. Kriechmayr 515, 6. Feuz (Švýc.) 513, ...143. Zabystřan (ČR) 4.