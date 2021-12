Shiffrinová ovládla obří slalom v Courchevelu a vede pořadí Světového poháru

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Couchevel (Francie) Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:15,35 (1:05,55+1:09,80), 2. Hectorová (Švéd.) -0,86 (1:06,58+1:09,63), 3. Gisinová (Švýc.) -1,08 (1:06,29+1:10,14), 4. Vlhová (SR) -1,44 (1:06,94+1:09,85), 5. Worleyová (Fr.) -1,86 (1:07,00+1:10,21), 6. Gasienicová-Danielová (Pol.) -2,44 (1:06,98+1:10,81), 7. Brignoneová (It.) -2,61 (1:06,61+1:11,35), 8. Siebenhoferová (Rak.) -2,77 (1:07,14+1:10,98), 9. Rastová (Švýc.) -2,78 (1:08,27+1:09,86), 10. Holtmannová (Nor.) -2,82 (1:06,81+1:11,36). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 2 z 9 závodů): 1. Shiffrinová 200, 2. Vlhová 110, 3. Hectorová 102, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) 80, 5. Worleyová 77, 6. Gisinová 66. Průběžné pořadí SP (po 13 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 670, 2. Goggiaová (It.) 635, 3. Vlhová 390, 4. Brignoneová 342, 5. Johnsonová (USA) 322, 6. Gutová-Behramiová 298, ...36. Dubovská 73, 48. Ledecká (obě ČR) 51.