Další skvělý závod Zabystřana. V Beaver Creeku byl dvanáctý v super-G

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Beaver Creek (USA) Muži - superobří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 1:09,41, 2. Sarrazin (Fr.) -0,18, 3. Feurstein (Rak.) -0,47, 4. Franzoni (It.) a Möller (Nor.) oba -0,60, 6. Kriechmayr (Rak.) -0,81, ...12. Zabystřan (ČR) -1,17. Průběžné pořadí SP (po 5 z 38 závodů): 1. Noël (Fr.) a Kristoffersen (Nor.) oba 200, 3. Odermatt 180, 4. Steen Olsen 148, 5. McGrath (oba Nor.) 142, 6. Murisier (Švýc.) 128, ...24. Zabystřan 46.