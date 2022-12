Suterová v super-G v Lake Louise zkompletovala medailovou sbírku

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Lake Louise (Kanada) Ženy - super-G: 1. C. Suterová (Švýc.) 1:20,75, 2. Hütterová (Rak.) -0,02, 3. Mowinckelová (Nor.) -0,16, 4. Puchnerová (Rak.) -0,26, 5. Goggiaová -0,36, 6. Curtoniová (obě It.) -0,39. Průběžné pořadí SP (po 7 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 265, 2. Goggiaová 245, 3. Holdenerová (Švýc.) 240, 4. C. Suterová 240, 5. Vlhová (SR) 220, 6. Swennová Larssonová (Švéd.) 180, ...37. Dubovská (ČR) 42.