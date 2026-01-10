Sjezd ONLINE: Ledecká poprvé v novém roce závodí. Jak si povede v Zauchensee?

Sledujeme online   10:52
Poprvé v roce 2026 závodí Ester Ledecká ve Světovém poháru alpských lyžařek. V rakouském Zauchensee je v sobotu na programu sjezd. Jak si povede česká reprezentantka, sledujte od 11.30 v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká v Zauchensee. | foto: Leonhard FögerReuters

Do čtvrtého sjezdu sezony vstoupí Ledecká s číslem devět. Její dosavadní výsledky měly vzestupnou tendenci – ročník začala 22. a 17. místem ve Svatém Mořici, z Val d’Isere si odvážela 6. pozici. Potvrdí trend i v Zauchensee?

ONLINE: Sjezd žen v Zauchensee

Závod sledujte v podrobné reportáži.

Lyžařkám přípravu na závod komplikovalo počasí. První trénink se konal na zkrácené trati (Ledecká 27. místo), druhý kvůli vytrvalému sněžení pořadatelé zrušili.

Mezi favoritky sobotního klání patří zkušená Lindsey Vonnová (startovní číslo 6), která vévodí průběžnému pořadí nejrychlejší disciplíny, a Emma Aicherová s 11. Domácím fanouškům se chtějí předvést Mirjam Puchnerová (8), Cornelia Hütterová (12) či Magdalena Eggerová (17).

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Když se v Zauchensee konal sjezd naposledy, slavila Sofia Goggiaová z Itálie, aktuálně pátá žena hodnocení Světového poháru. Ledecká, která je v probíhajícím ročníku 14. mezi sjezdařkami, skončila jedenáctá.

Na jaké umístění dosáhne česká závodnice tentokrát?

Sledujte online.

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

10. ledna 2026  10:45

Cyklistiku si chci zase užívat, říká Černý po návratu domů. Zkusí překvapit Vacka

Josef Černý v cíli 16. etapy Vuelty.

Sedm let oblékal dresy týmů z nejvyšší světové divize, kde si vybudoval pověst spolehlivého tempaře a pracanta. V sezoně 2020 vyhrál etapu na Giru d’Italia, třikrát se stal mistrem republiky v...

10. ledna 2026  10:15

Jubilejní triumf pro Kingsburyho. V jízdě v boulích slavil 100. vítězství

Mikaël Kingsbury vybojoval na domácí půdě ve Val St. Come 100. vítězství v...

Kanadský akrobatický lyžař Mikaël Kingsbury vybojoval na domácí půdě ve Val St. Come 100. vítězství v závodech Světového poháru v jízdě v boulích. Devítinásobný mistr světa dosáhl této hranice jako...

10. ledna 2026  9:50

Biatlon ONLINE: Čtyři Češi ve stíhačce, nejlepší pozici má v Oberhofu Krčmář

Sledujeme online
Michal Krčmář se chystá vběhnout do sprintu v Oberhofu.

V prvním novoročním biatlonovém klání si účast ve stíhacím závodu zajistili čtyři čeští závodníci. V Oberhofu o vylepšení pozice ze sprintu usilují na startu osmnáctý Michal Krčmář a trojice Tomáš...

10. ledna 2026  9:41

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet.

Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

10. ledna 2026  9:34

Zuřivá ikona, ruský machr a zázračný kluk. Rittich vypráví, jací jsou zblízka

Gólman David Rittich z NY Islanders během utkání s Utah Mammoth.

Málokdo tipoval, že tihle newyorští venkované, chudší příbuzní manhattanských celebrit, zvládnou první polovinu sezony National Hockey League s takovou bravurou. Jenže cháska z Long Islandu září, v...

10. ledna 2026  9:30

Švýcarští tenisté porazili Belgii a jsou prvními finalisty United Cupu

Švýcarští tenisté slaví postup do finále United Cupu.

Švýcarští tenisté postoupili poprvé do finále United Cupu. V semifinále soutěže smíšených družstev v Sydney porazili Belgii 2:1 na zápasy, na obou bodech se podílela Belinda Bencicová. O druhé...

10. ledna 2026  9:27

Tři roky a dost. Dojedu sezonu a končím, potvrdil budějovický kouč Čihák

Trenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.

V Motoru finišuje třetí sezonu, která bude jeho poslední. Hokejový trenér Ladislav Čihák po konci tohoto ročníku v Českých Budějovicích skončí. „Je to stoprocentní. S asistentem Jiřím Hanzlíkem už...

10. ledna 2026  9:03

Čas je pro mě zklamáním, tréninky byly super. Čtvrtá Sáblíková si věřila na víc

Martina Sábliková na ME v rychlobruslení v závodě na 3000 metrů.

Tak dávno se to už zdá. Na evropském šampionátu v Collalbu 2007 slavila devatenáctiletá Martina Sáblíková svoji první velkou medaili, tehdy senzační zlato ze čtyřboje, navíc ozdobené nejrychlejšími...

10. ledna 2026  8:30

Díaz pátým gólem na mistrovství Afriky poslal Maročany do semifinále

Brahim Díaz z Maroka slaví gól proti Kamerunu.

Záložník Realu Madrid Brahim Díaz skóroval i v pátém utkání na fotbalovém mistrovství Afriky. Domácí Maroko i díky jeho brance porazilo ve čtvrtfinále Kamerun 2:0 a ve středu se utká o postup do...

10. ledna 2026  8:18

Lídr NHL Vejmelka slavil 20. výhru sezony, Winnipeg uťal černou sérii

Karel Vejmelka má puk pod kontrolou.

Hokejový brankář Karel Vejmelka jako první gólman letošní sezony NHL pokořil metu dvaceti vychytaných výher. Stalo se tak po úspěchu Utahu 4:2 nad St. Louis. Ve stejný den se radovali i hráči...

10. ledna 2026  7:24,  aktualizováno  8:10

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.