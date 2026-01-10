Sjezd ONLINE: Ledecká poprvé v novém roce závodí. Jak si povede v Zauchensee?

Do čtvrtého sjezdu sezony vstoupí Ledecká s číslem devět. Její dosavadní výsledky měly vzestupnou tendenci – ročník začala 22. a 17. místem ve Svatém Mořici, z Val d’Isere si odvážela 6. pozici. Potvrdí trend i v Zauchensee?
ONLINE: Sjezd žen v Zauchensee
Závod sledujte v podrobné reportáži.
Lyžařkám přípravu na závod komplikovalo počasí. První trénink se konal na zkrácené trati (Ledecká 27. místo), druhý kvůli vytrvalému sněžení pořadatelé zrušili.
Mezi favoritky sobotního klání patří zkušená Lindsey Vonnová (startovní číslo 6), která vévodí průběžnému pořadí nejrychlejší disciplíny, a Emma Aicherová s 11. Domácím fanouškům se chtějí předvést Mirjam Puchnerová (8), Cornelia Hütterová (12) či Magdalena Eggerová (17).
Když se v Zauchensee konal sjezd naposledy, slavila Sofia Goggiaová z Itálie, aktuálně pátá žena hodnocení Světového poháru. Ledecká, která je v probíhajícím ročníku 14. mezi sjezdařkami, skončila jedenáctá.
Na jaké umístění dosáhne česká závodnice tentokrát?
Sledujte online.