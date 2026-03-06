Sjezd ONLINE: Ve Val di Fassa jedou dvě Češky. Potvrdí Ledecká formu z tréninku?

Autor:
Sledujeme online   11:15
Po zrušeném lednovém sjezdu v Crans Montaně jsou ve Val di Fassa na programu hned dva sjezdy za sebou. Ten první startuje v pátek i s Ester Ledeckou, která v tréninku měla pátý nejrychlejší čas, a Barborou Novákovou. Jak si obě Češky povedou, sledujte od 11:30 v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká jede sjezdařský trénink ve Val di Fassa. | foto: NH OstravaAP

V Crans Montaně se 30. ledna jela generálka na olympijské hry v Cortině d’Ampezzo, ale z prvních šesti lyžařek na startu hned tři do cíle nedojely. Rakušanka Nina Ortliebová i hvězdná Lindsey Vonnová skončily v ochranných sítích. Američanka si při pádu dokonce přetrhla zkřížený vaz v koleni. Nejhůře dopadla Norka Marte Monsenová, kterou ze svahu museli transportovat na nosítkách.

ONLINE: Sjezd žen ve Val di Fassa

Závod sledujte v podrobné reportáži.

„Byl to hodně divoký závod a pohled na ty pády nebyl vůbec příjemný. Člověk na to v tu chvíli nesmí myslet, ale bylo vidět, že trať je dnes na samotné hraně bezpečnosti,“ komentovala v lednu závod Ester Ledecká.

A teď místo toho pojede náhradní závod v italských Dolomitech.

Po nevydařené olympiádě se vrátila do Světového poháru minulý týden v andorrském Soldeu, kde ve všech třech rychlostních disciplínách skončila v elitní desítce. Ve sjezdu obsadila desáté místo, jejím sezonním maximem však zůstává šestá příčka z francouzského Val d’Isère.

Ledecká opět mezi nejrychlejšími. Ve Val di Fassa dojela pátá v tréninku na sjezdy

Úspěšnou zastávku doplnila čtvrtým a šestým místem v superobřích slalomech. Právě v super-G se jí v letošním ročníku daří o něco více – v hodnocení disciplíny jí patří průběžná čtvrtá pozice, zatímco ve sjezdu je patnáctá.

Další zkušenosti na tratích Světového poháru bude sbírat čtyřiadvacetiletá Barbora Nováková. Té se v Soldeu podařilo ve sjezdu obsadit 43. místo a v super-G 42. příčku, ve čtvrtečním tréninku ve Val di Fassa zapsala dvaapadesátý čas.

Ledecká se na trať vydá se startovním číslem osmnáct, Nováková vyrazí až jako 49. v pořadí.

Mezi hlavní favoritky budou při absenci zraněné Vonnové patřit zejména německá univerzálka Emma Aicherová či vítězka z Andorry, domácí hvězda Sofia Goggiaová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Prostějov vs. ŽižkovFotbal - 18. kolo - 6. 3. 2026:Prostějov vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:00
  • 2.72
  • 3.11
  • 2.53
Třinec vs. K. VaryHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Třinec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.68
  • 4.58
  • 4.05
Č. Budějovice vs. LiberecHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 2.47
  • 4.20
  • 2.40
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.32
  • 5.52
  • 7.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Messi se v Bílém domě setkal s Trumpem. Je to pro mě velká pocta, vítal prezident

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě fotbalisty Interu Miami,...

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Do Bílého domu dorazil s Interem Miami v rámci oslav titulu v zámořské soutěži MLS.

6. března 2026  11:21

Sjezd ONLINE: Ve Val di Fassa jedou dvě Češky. Potvrdí Ledecká formu z tréninku?

Sledujeme online
Ester Ledecká jede sjezdařský trénink ve Val di Fassa.

Po zrušeném lednovém sjezdu v Crans Montaně jsou ve Val di Fassa na programu hned dva sjezdy za sebou. Ten první startuje v pátek i s Ester Ledeckou, která v tréninku měla pátý nejrychlejší čas, a...

6. března 2026  11:15

První už není. Kousková klesla na turnaji v Magentě na páté místo

Sára Kousková v australském Wollongongu.

Sára Kousková po druhém kole turnaje golfové série Ladies European Tour v australské Magentě klesla z prvního na páté místo. Zatímco ve čtvrtek zahrála česká jednička rekord hřiště 64 úderů, tedy osm...

6. března 2026  11:04

S Baníkem bych se rád utkal až ve finále, přeje si karvinský brankář Neuman

Karvinský brankář Vladimír Neuman krotí míč.

Na pořádnou příležitost v první lize brankář Vladimír Neuman čeká už šest let. To v ní měl premiéru, leč za tu dobu byl v karvinské brance jen dvacetkrát. „Rád bych se z pozice dvojky vyhoupl i výš,...

6. března 2026  10:58

LeBron má rekord NBA v počtu tref. Carter smečoval vítězně, Edwards spektakulárně

LeBron James z Los Angeles Lakers napřahuje ke své 15 837. trefě v základní...

LeBron James má další z velkých rekordů NBA, svou 15 838. trefou z pole odsunul Kareema Abdul-Jabbara a postupně se dostal až na 15 842 úspěchů. Jeho LA Lakers však v Coloradu nestačili na...

6. března 2026  7:22,  aktualizováno  10:50

Zápletky nové sezony F1: mistr v ústraní, restart legendy. A kdo je v krizi už teď?

Lewis Hamilton (vlevo) se směje na tiskové konferenci s Maxem Verstappenem.

Zase tak dlouho čekat nemuseli, vždyť od posledního závodu loňského roku v Abú Zabí uplynulo jen 89 dní. I tak ale nyní mohou fandové nadšeně pronést: Nová sezona formule 1 je konečně tady! V...

6. března 2026  10:39

O světové tituly. Sáblíková se loučí, Jílek přemítá: Formu za dva týdny neztratíte

Martina Sáblíková mávající fanouškům v italském Miláně. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Ještě jedna medailová bitva, ještě jeden světový titul je v sázce. Necelé dva týdny po skončení olympijských rychlobruslařských bojů hostí nizozemský Heerenveen mistrovství světa ve víceboji. Pro...

6. března 2026

Hokej, biatlon i curling na vozíku. Jaké sporty jsou na paralympijských hrách?

Český parahokejový brankář Michal Vápenka v zápase s Čínou

Od naší zpravodajky v Itálii První zimní paralympijské hry se konaly před padesáti lety, v roce 1976 ve švédském Örnsköldsviku. Reprezentanti na nich bojovali jen ve dvou sportech –⁠⁠⁠⁠⁠⁠...

6. března 2026  9:41

Čeští baseballisté prohráli na WBC i podruhé, nestačili na Austrálii

Australský baseballista Robbie Perkins zkouší zabodovat proti Česku, Martin...

Čeští baseballisté prohráli na World Baseball Classic i podruhé. Austrálii podlehli 1:5 a dál čekají v tokijské skupině C na první vítězství. Další duel odehrají v sobotu, kdy se od 4:00 SEČ střetnou...

6. března 2026  7:36,  aktualizováno  9:20

Norrisovi se v australských trénincích F1 nevedlo, vládli Leclerc a Piastri

Lando Norris z McLarenu během tréninku v Austrálii

V úvodních dvou trénincích na první závod nové sezony mistrovství světa formule 1 Velkou cenu Austrálie byli nejrychlejší Charles Leclerc z Ferrari a Oscar Piastri z McLarenu. Monacký jezdec předčil...

6. března 2026  9:17

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nenapadlo mě, že jedeme o pódium! líčí přesná, rychlá a sebevědomá Voborníková

Tereza Voborníková při květinovém ceremoniálu po vytrvalostním závodě ve...

Z olympijské vřavy v italské Anterselvě se tento týden přesunuly biatlonové závody do komorních kulis finského Kontiolahti, kde atmosféra připomíná spíš domácí než Světový pohár. „Přijde mi fajn mít...

6. března 2026  9:09

SP ve snowboardingu Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Zuzana Maděrová při cestě za svou zlatou olympijskou medailí.

Světový pohár ve snowboardingu poprvé míří do Špindlerova Mlýna. V areálu Svatý Petr se uskuteční závody paralelního slalomu mužů a žen, které patří mezi nejatraktivnější disciplíny zimní sezony. Na...

6. března 2026  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.