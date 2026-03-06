V Crans Montaně se 30. ledna jela generálka na olympijské hry v Cortině d’Ampezzo, ale z prvních šesti lyžařek na startu hned tři do cíle nedojely. Rakušanka Nina Ortliebová i hvězdná Lindsey Vonnová skončily v ochranných sítích. Američanka si při pádu dokonce přetrhla zkřížený vaz v koleni. Nejhůře dopadla Norka Marte Monsenová, kterou ze svahu museli transportovat na nosítkách.
„Byl to hodně divoký závod a pohled na ty pády nebyl vůbec příjemný. Člověk na to v tu chvíli nesmí myslet, ale bylo vidět, že trať je dnes na samotné hraně bezpečnosti,“ komentovala v lednu závod Ester Ledecká.
A teď místo toho pojede náhradní závod v italských Dolomitech.
Po nevydařené olympiádě se vrátila do Světového poháru minulý týden v andorrském Soldeu, kde ve všech třech rychlostních disciplínách skončila v elitní desítce. Ve sjezdu obsadila desáté místo, jejím sezonním maximem však zůstává šestá příčka z francouzského Val d’Isère.
Ledecká opět mezi nejrychlejšími. Ve Val di Fassa dojela pátá v tréninku na sjezdy
Úspěšnou zastávku doplnila čtvrtým a šestým místem v superobřích slalomech. Právě v super-G se jí v letošním ročníku daří o něco více – v hodnocení disciplíny jí patří průběžná čtvrtá pozice, zatímco ve sjezdu je patnáctá.
Další zkušenosti na tratích Světového poháru bude sbírat čtyřiadvacetiletá Barbora Nováková. Té se v Soldeu podařilo ve sjezdu obsadit 43. místo a v super-G 42. příčku, ve čtvrtečním tréninku ve Val di Fassa zapsala dvaapadesátý čas.
Ledecká se na trať vydá se startovním číslem osmnáct, Nováková vyrazí až jako 49. v pořadí.
Mezi hlavní favoritky budou při absenci zraněné Vonnové patřit zejména německá univerzálka Emma Aicherová či vítězka z Andorry, domácí hvězda Sofia Goggiaová.